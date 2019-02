Pla de xoc per les llistes d'espera per a la valoració de la dependència i discapacitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat que invertirà 750.000 euros per reduir les llistes de valoració de discapacitat i de dependència, ja que, malgrat que la normativa estableix que el termini no ha de superar els tres mesos, la mitjana actual està al voltant dels cinc en el cas de les persones dependents i del mig any per als discapacitats.

Segons avançava fa uns dies Diari de Girona, les estadístiques de la conselleria recullen que actualment a la demarcació hi ha 1.388 persones a l'espera de la valoració, mentre que a 2.619 estan pendents de conèixer quins recursos per a dependents se'ls destinarà. Dels gironins que esperen dictamen, només 661 estan dins els tres mesos i tres de cada quatre (1.958) estan ja fora de termini.

El pla de xoc preveu incrementar els equips dels professionals dedicats a fer les valoracions a les zones on els terminis d'espera són més grans i reduir les valoracions continuades en els casos d'infants amb caràcter provisional, per poder-les transformar en permanents si són malalties greus.

En l'àmbit de la discapacitat el pla de xoc preveu augmentar durant el 2019 el nombre de professionals dels equips de valoració territorials. A més, es volen articular les correspondències entre valoracions de dependència i de discapacitat perquè els majors de 65 anys no hagin de fer el tràmit de les valoracions de discapacitat quan tenen el grau de dependència reconegut.



Igualment, s'intentarà reduir el nombre de valoracions provisionals reiterades, tant en nens com en adults en els casos crònics, i es faran valoracions d'ofici en determinades patologies concretes a partir d'informes mèdics de salut oficials.

En paral·lel, el Departament reclamarà al Ministeri de Sanitat i Serveis Socials que estableixi un barem únic de valoració de la dependència i la discapacitat. Segons el Govern, això permetria crear sinèrgies entre equips i processos d'ambdós àmbits per augmentar la capacitat de valoració.