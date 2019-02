Els ports de Roses i Palamós acolliran embarcacions de rescat d´immigrants

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha anunciat que obriran els ports de Roses, Palamós, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita perquè les embarcacions de rescat d'immigrants al Mediterrani hi puguin amarrar.

"El Govern, que gestiona íntegrament aquests ports, obre les portes d'aquests ports per acollir aquestes embarcacions perquè puguin fer la seva feina i salvar vides al Mediterrani", ha assenyalat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.

Per a Bosch, és una obligació política i moral del Govern català fer els possibles per garantir que no mori més gent al mar "davant de la inacció dels governs i els estats europeus".

"La nostra feina no és demanar permís al ministre Josep Borrell per salvar vides. Cal exigir al Govern central que faci la feina que no està fent, que compleixi les seves obligacions en relació al dret internacional i als principis més elementals de caràcter humanitari", ha assenyalat en ser preguntat si han demanat permís al Govern d'Espanya per a aquesta decisió.

"Ja coneixem el modus operandi del Govern espanyol", ha lamentat Bosch, després de criticar que mantingui bloquejat al Port de Barcelona el vaixell de l'ONG Open Arms.



Grup de treball

Segons Bosch, aquests quatre ports catalans compleixen les condicions per acollir aquestes embarcacions, i han creat un grup de treball liderat per la seva Conselleria -i també amb les de Sostenibilitat, Interior, Salut i Treball- per atendre la possible arribada de vaixells, i podrien sumar-s'hi l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis (FMC).

Territori i Sostenibilitat tenen les competències sobre els ports que gestiona la Generalitat; Interior s'ocuparà de les tasques d'acolliment; Salut, de l'atenció mèdica, i Treball té les competències d'immigració, ha explicat el conseller.

"Farem tot el que puguem fer", ha insistit, i ha desitjat que l'exemple del Govern català el secundin els altres estats europeus perquè els vaixells immobilitzats, com l'Open Arms a Barcelona, puguin seguir operant.