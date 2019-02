Els rescats dels Bombers a la natura pugen un 67% en nou anys

Els rescats i recerques al medi natural dels Bombers de la Generalitat segueixen a l'alça i n'és una mostra el nombre de serveis fets a les comarques de Girona durant aquest any passat: 362. Si bé es tracta d'una xifra provisional, s'ha convertit en el rècord dels últims nou anys a la demarcació. L'any anterior s'havia tancat amb 359 actuacions d'aquesta tipologia al medi natural. Cal dir que si s'analitzen les dades dels últims nou anys, es pot veure que s'han més que duplicat aquest tipus de serveis per parts dels Bombers a la geografia gironina des del 2010. Llavors, els efectius de salvament van realitzar fins a 217 rescats i recerques, el que suposa un 67% menys que les de l'any 2018.

Com han explicat en diverses ocasions els efectius que es dediquen a aquest tipus d'actuacions, Girona té una orografia que comprèn molts quilòmetres de costa i muntanya i això provoca que s'activin els especialistes de rescats del cos, els GRAE (Grup d'Actuacions Especials). Els salvaments al medi natural s'han anat incrementant al llarg de l'any. Els motius passen perquè, com expliquen els experts, hi ha més gent a la natura i també en alguns casos perquè les persones no van prou equipades o prenen les mesures necessàries de prevenció abans de sortir o durant, per exemple, una excursió. Per tot això, s'han d'activar els Bombers i, gràcies al gps o a aplicacions com el My112, sovint són més ràpides les localitzacions de les persones que s'extravien o pateixen accidents.

Sovint són serveis de poca envergadura però en algunes ocacions hi ha fets que acaben amb la vida d'alguns accidentats. Per exemple, durant l'any passat es van haver de lamentar les morts de dos muntanyistes.

El dia 17 d'octubre, un jove de 27 anys de Girona va patir un accident de muntanya al Bassegoda. El noi va patir l'accident a la tarda i anava acompanyat d'una altra jove. El noi es va precipitar des de la part alta d'una muntanya. Els Bombers van activar els serveis de rescat dels GRAE (Grup d'Actuacions Especials) amb l'helicòpter i per terra, i dues dotacions més de suport. Van localitzar el jove inconscient. El SEM el va evacuar en estat molt crític al Trueta i hores després hi va perdre la vida.

L'altre accident de muntanya mortal es va produir a Beuda. El 2 d'abril, els Bombers van haver de rescatar un escalador que es va precipitar mentre practicava aquest esport a la zona del Castellot de Beuda. L'home va caure en desprendre's una roca a la zona del riu superior. Fins al lloc dels fets es va desplaçar un helicòpter amb efectius dels GRAE, que van rescatar el ferit –un home de 53 anys–, que presentava ferides de caràcter greu a la cama. En el moment que havia de ser traslladat al centre hospitalari, el ferit va entrar en parada cardiorespiratòria. I va morir durant el trasllat al Trueta.



El rescat de muntanya, el rei

Entre els serveis més destacats que han fet els Bombers al medi natural hi ha el rescat de muntanya. Durant el 2018 en van realitzar 171. El segon tipus d'actuació més fet pel cos de salvament va ser el de recerca de persones perdudes. Aquí van arribar als 139 fets.

Quant a municipis on es van realitzar més serveis s'ha de destacar Queralbs, que és el punt del Ripollès amb més serveis ja per tradició. Aquí els rescats i recerques al medi natural van arribar a 36 durant l'any passat, dels quals 26 van ser rescats de muntanya i 10, per recerques de persones que s'havien perdut.

L'altre municipi de les comarques de Girona on el 2018 els Bombers han actuat més en el seu medi natural és la Vall d'en Bas, aquí van arribar a 16 serveis. Nou d'aquests per persones que s'havien extraviat i la resta (7), per rescats de muntanya. El tercer punt de la geografia gironina amb més serveis d'aquesta tipologia és Montagut i Oix. Aquí també els serveis que es van donar van ser per persones perdudes (7) i rescats de muntanya (8).



Uns 1.500 rescats a Catalunya

D'actuacions al medi natural durant l'any passat a tot Catalunya els Bombers en van fer fins a 1.541. Una xifra que també supera la de l'any anterior, quan en van ser 1.448. Una xifra que el 2018 va superar gairebé en un centenar els de l'any anterior i, per tant, la tendència també segueix a l'alça, com a la resta de la província de Girona.