Tornen a abocar muntanyes de fems i escombraries a les portes de sis jutjats gironins

Diversos jutjats gironins i d'altres punts de Catalunya es van tornar a llevar ahir amb fems i escombraries davant de les portes d'aquests equipaments. L'acció, que van reivindicar els CDRs, es va realitzar en almenys sis seus judicials de la província de Girona. Aquest acte reivindicatiu es va poder veure als accessos dels jutjats de Ripoll, Santa Coloma de Farners, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Olot i Figueres.

Els CDRs van reinvindicar l'actuació a través de les xarxes socials que anava sota l'etiqueta #QuinaMerdadeJustícia. I és que segons la seva opinió, la justícia de «merda» es dona en referència a la proximitat del judici contra els líders independentistes.

I en una de les piulades a la xarxa Twitter asseguraven això «Els #CDRenXarxa no ens farem enrere. Al contrari: denunciarem el #JudiciFarsa, la #MerdaDeJustícia, la repressió, el feixisme, el masclisme i les retallades de drets». El CDR Catalunya, a més, va denunciar que la sentència sobre el judici als polítics catalans «ja està escrita» i que mantindran les mobilitzacions.

La Fiscalia General de l'Estat va condemnar ahir les accions dels CDRs i, en un breu comunicat, va assegurar que són «atacs» que «atempten contra l'estat de dret» i que «entorpeixen el normal funcionament d'un servei públic». I els Mossos d'Esquadra ahir van obrir una investigació per intentar identificar els autors de les actuacions del CDR fetes aquest dilluns en seus judicials. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar que es depurin responsabilitats davant de la «cadena de sabotatges» a seus judicials per part dels CDRs, que veu «inacceptable» en un estat de dret, ja que altera el «normal funcionament» de les institucions de l'Estat. I és que, segons ell, la successió de «sabotatges» va provar ahir una «important incidència» en l'obertura dels edificis judicials. Cal recordar que aquest no és el primer cop que els jutjats gironins apareixen amb fems davant les portes. A les comarques gironines, els CDRs han actuat d'aquesta manera dues vegades durant els últims mesos.

A mitjans de novembre es va fer l'actuació als jutjats de Figueres, Santa Coloma i Sant Feliu de Guíxols. I el 3 de desembre es va repetir a l'Audiència de Girona i els jutjats de Figueres. L'actuació realitzada ahir també va anar acompanyada com en les darreres accions amb pancartes i altres elements.