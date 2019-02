La UdG busca «cracs» a Batxillerat

La Universitat de Girona manté la seva recerca d'estudiants de Batxillerat que excel·leixen mitjançant l'organització del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS), que a l'abril celebrarà la setena edició. Aquest esdeveniment simula una convenció científica a petita escala, en la qual el protagonisme recau en noies i nois de Secundària.

La iniciativa, que ja ha obert la convocatòria del 2019, encaixa en dos dels pilars fonamentals de la UdG: la investigació i el foment de les vocacions científiques, com a acció imprescindible perquè apareguin noves generacions d'investigadors i investigadores que contribueixin a fer del món un bon lloc per viure-hi.



La primera convenció científica

Els protagonistes del Congrés CRACS no són científics sèniors internacionals sinó joves preuniversitaris catalans, que comparteixen els resultats del seu treball de recerca davant d'un tribunal i d'un públic format per alumnes com ells. La finalitat és posar en comú l'esforç realitzat per cada participant i divulgar les conclusions de les seves investigacions.

Per participar-hi, els estudiants han d'enviar un vídeo de dos minuts explicant el seu treball de recerca de segon de Batxillerat. El termini es tancaraà el 20 de febrer i, de totes les sol·licituds rebudes, se'n seleccionaran les 25 millors. Els joves finalistes defensaran la seva recerca i respondran les preguntes del tribunal el dimecres 3 d'abril, a la Facultat de Dret.

La taula d'experts estarà formada per investigadors i investigadores dels diferents àmbits de recerca de la UdG, un membre del Consell d'Estudiants de la Universitat i un representant del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.



Els reconeixements

Després d'escoltar tots els participants, el tribunal repartirà dotze premis. El guardó principal és el Premi CRACS 2019, el qual valorarà l'originalitat i la metodologia de la recerca, la capacitat de síntesi, el rigor acadèmic, l'estructuració del treball, l'adequació de les fonts d'informació, i la innovació i la creativitat del vídeo. Aquest premi està dotat amb 1.500 euros i, com la resta de guardons, s'aplicarà en forma de descompte a la matrícula del curs 2019/20 de qualsevol estudi impartit a la UdG.

El CRACS també premiarà, amb guardons valorats en 500 euros, la Millor Defensa, Millor Recerca de l'Àmbit Científic, Millor Recerca de l'Àmbit Humanístic, Millor Recerca de l'Àmbit de la Salut, Millor Recerca de l'Àmbit Social, Millor Recerca de l'Àmbit Tecnològic, al Vídeo més creatiu, al Compromís Social i a l'Emprenedoria.

El Premi del Públic serà per l'autor del vídeo que aconsegueixi més «m'agrada» al canal de Youtube de la Universitat de Girona, entre el 8 i el 25 de març. A més, el congrés farà una menció especial al centre educatiu que obtingui més treballs seleccionats.