Venen menys turistes i durant menys dies a les comarques gironines

El nombre de turistes a la demarcació de Girona ha caigut un 1,4% i les pernoctacions un 4,8% durant el 2018. Tot i aquesta davallada, els visitants han gastat més que en d'altres anys. El vicepresident del Patronat de turisme Costa Brava-Girona, Jaume Dulsat, ha matisat que el 2017 va ser "el millor any del turisme" a la demarcació i per això creu que tot i la petita davallada en turistes i pernoctacions, el 2018 "també ha estat un bon any" pel sector. El mercat que predomina segueix essent el francès, amb un 33% dels visitants que passen per les comarques gironines. Per altra banda, el públic de l'estat espanyol representa tan sols el 6% dels 7,8 milions de turistes que han visitat el territori al llarg de 2018.