Baixen un 4,8% les pernoctacions a la Costa Brava i el Pirineu durant l'any 2018

El nombre de pernoctacions va baixar l'any passat un 4,8% a la província de Girona, respecte al 2017, tot i que la despesa per persona i dia va créixer un 10% fins a situar-se en 187 euros (si bé es tracta d'una extrapolació de la despesa al total de Catalunya, mentre no hi hagi dades de les comarques de Girona). El nombre de turistes també va baixar, si bé de manera menys acusada: un 1,4%.

El president del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, Miquel Noguer, va presentar ahir el pla d'accions per al 2019 i va repassar les xifres de l'exercici anterior. El total de visitants del 2018 va ser de 7,8 milions amb més de 25,5 milions de pernoctacions, 13,8 milions d'elles a càrrec d'estrangers.El mercat espanyol, amb l'excepció del català, suposa el 6 % del total i s'ha produït una notable pujada de visitants de països de l'est d'Europa i de Nord Amèrica.

Respecte als objectius de l'any 2019, el principal passa per mantenir la tendència a l'alça dels diners que deixa el turisme. Com va expressar el vicepresident del Patronat, Jaume Dulsat, «no volem més turistes, sinó que gastin més».

El Patronat de Turisme comptarà el 2019 amb un pressupost de gairebé 7,5 milions d'euros, dels quals el 91% correspon a l'aportació de la diputació provincial i la resta són aportacions privades.

L'impuls del projecte de candidatura de la Costa Brava a reserva de la biosfera 2021 és una de les accions destacades d'aquest any, en el qual es treballarà també a favor que Barcelona sigui seu dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

Jaume Dulsat, també alcalde de Lloret, va augurar que aquest 2019 serà «un gran any turístic, sense arribar a l'excepcionalitat de 2017».

Dulsat va remarcar que França i el Regne Unit encarnen els principals mercats turístics, amb el primer com a destacat, amb gairebé un 34 per cent de tot el turisme estranger.



Influència negativa del procés

Davant del temor que el procés independentista influís en el turista francès, el Patronat va dur a terme una acció promocional protagonitzada pel futbolista Thiago Motta que va suposar un cost de 250.000 euros i que es considera que va reconduir la situació.

No obstant això, el mateix Miquel Noguer va reconèixer que és possible que el descens de clients espanyols hagi tingut a veure amb la situació política, mentre que entre els estrangers es pot haver degut a la recuperació d'altres destinacions mediterrànies.