L'apoderament de les persones amb discapacitat, explicat de primera mà

Diferents entitats catalanes que treballen amb persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental han participat a Girona en una jornada en el marc del projecte internacional Ad-Choisir per presentar els projectes que els donen veu. La iniciativa, finançada amb fons europeus, vol promoure la cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques en el suport a la presa de decisions de les persones amb discapacitat, la cerca de les habilitats dels professionals, així com la creació d'una xarxa europea per avançar en els drets de les persones amb discapacitat, seguint els criteris que recull la Convenció de les Nacions Unides en aquesta matèria.

Les entitats gironines Support Fundació Tutelar i Campus Arnau d'Escala són les organitzacions catalanes sòcies del projecte, juntament amb entitats proveïdores de serveis socials d'Alemanya, Eslovàquia, Luxemburg i França.

El seminari celebrat a la seu de Support sota el títol «Participació i discapacitat. Quan les persones lideren els seus propis projectes» ha comptat amb les intervencions dels protagonistes dels projectes d'apoderament d'organitzacions com la Federació Veus, ActivaMent Catalunya, Salut Mental Catalunya, la Comissió Mixta de Salut Mental de les Comarques Gironines o l'Associació Família i Salut Mental de Girona. També hi han pres part representants de la Fundació Aspronis, Fundació Drissa, l'Institut d'Assistència Sanitària, el Grup Ramon Noguera i Campus Arnau d'Escala. Els diferents actors hi han explicat les iniciatives que tenen en marxa dirigits a potenciar l'autonomia, la responsabilitat i l'exercici dels seus drets.

La trobada forma part de tota una setmana de treball i prospecció internacional que va donar el tret de sortida dilluns passat i que clourà divendres. El programa se centra en l'estudi teòric i pràctic del suport a la presa de decisions, la igualtat, la inclusió a la comunitat, l'autonomia, la no discriminació, la sensibilització i la participació.



Visites a institucions gironines

La setmana inclou visites a diferents entitats i institucions de comarques gironines como ara la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, la Fageda o la Fundació Estany, a més del seminari, que estava obert als professionals dels diferents sectors que intervenen en l'atenció i acompanyament de les persones amb discapacitat.

El projecte Ad-Choisir té una durada de dos anys i les trobades de treball es fan als diferents països associats. Aquest febrer l'amfitriona és Girona i des de Support es dona continuïtat al treball realitzat el novembre pels socis a París.

Aquest projecte se suma a dos estudis europeus més amb participació gironina. Per una banda, I-Decide, centrat en la millora del coneixement, la metodologia i els materials de suport a l'abast dels professionals que atenen les persones amb discapacitat per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions; i per l'altra, TopHouse, orientat a les necessitats professionals per a l'atenció de les persones amb discapacitat (intel·lectual i malaltia mental) al propi domicili.