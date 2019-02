Llagostera permet que la companyia d'aigües repari l'avaria de La Canyera

Llagostera (Gironès) ha permès que la companyia d'aigües repari l'avaria detectada a la urbanització La Canyera, segons informa Rec Madral. L'empresa va interposar una nova denúncia al jutjat contra l'alcalde de la població per suposadament impedir-li fer les obres. La companyia indica que aquest dimecres al matí els operaris han obert una rasa al lloc on s'havia detectat l'avaria, al carrer Gardènia, i han arreglat un "forat fortuït" al sistema de canonades. Rec Madral detalla que no retiren la denúncia presentada dilluns però que posaran en coneixement del jutjat que han pogut arreglar l'avaria. La denúncia va anar a parar, precisament, al mateix jutjat que instrueix una querella presentada per Rec Madral contra l'Ajuntament i la Junta de Compensació per atorgar el servei a una altra empresa sense avís previ.

Rec Madral assegura que ha procedit a reparar l'avaria després de mantenir una conversa telefònica amb l'alcalde de Llagostera dimarts a la nit. Segons detalla la companyia, els operaris han començat els treballs aquest dimecres a les vuit del matí obrint una rasa al carrer Gardènia i han arreglat un "forat fortuït" detectat a les canonades.

A partir de les deu, assegura l'empresa, han començat a restablir el servei que assenyalen que afectava 80 abonats de la Mata i 22 abonats del circuit de La Canyera, a més d'un restaurant i una masia. Afirmen que l'avaria ha interromput el servei durant 34 hores.

L'empresa va interposar una nova denúncia contra l'alcalde dilluns quan va posar en coneixement del jutjat d'instrucció 1 de Girona que, suposadament, l'alcalde no havia permès reparar l'avaria tot i que Rec Madral és la concessionària 'de facto del servei. Fonts de la companyia asseguren que no retiraran la denúncia però posaran en coneixement del jutjat que han pogut fer les obres.

Era un nou episodi del litigi entre ajuntament i companyia pel subministrament de l'aigua. De fet, aquesta denúncia arribava pocs dies després que el mateix jutjat admetés a tràmit una querella interposada per Rec Madral contra l'alcalde, el secretari municipal, es responsables de la Junta de Compensació de la Canyera i les empreses FCC Aqualia i Aglomerats Girona.

La querella s'ha interposat pels delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordre públic, defraudació, danys i relatiu al mercat i als consumidors. Precisament, aquest dijous, el jutjat ha citat a declarar com a investigat l'alcalde de Llagostera. Fermí Santamaria ja ha dit que té "la consciència molt tranquil·la" i que aquestes acusacions "no són certes".