Nou projecte de promoció del comerç de proximitat entre Llagostera i la UdG

Crear noves experiències de compra, incrementar el volum de visitants a les botigues i vincular la gastronomia, la cultura, les noves tecnologies i l'oci amb el comerç local són alguns dels objectius del projecte "Botigues pròximes, Llagostera autèntica" liderat per la Unió de Botiguers, amb el suport de l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Llagostera i la Diputació de Girona, i la participació de la Universitat de Girona (UdG).

Entre les actuacions previstes hi ha la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Unió de Botiguers i el Departament d'Arquitectura i Enginyeria del Territori de la Universitat de Girona, que actualment disposa d'un grup de treball sobre desenvolupament rural, turisme, comerç alimentari al detall i urbanisme, liderat per la professora Nadia Fava.

La presentació de la iniciativa va tenir lloc ahir dimarts al local Social de La Caixa de Llagostera, on van participar els alumnes de tercer de la facultat d'Arquitectura i Enginyeria de la UdG que s'ocuparan de l'anàlisi que servirà per identificar la marca del comerç de Llagostera. La nova marca comercial de la localitat es donarà a conèixer durant la celebració de la Festa Major prevista pel mes de juny on la Unió de botiguers iniciarà una campanya de promoció i dinamització entre els seus associats i clients, i durant la celebració de la Fira del Bolet prevista pel mes d'octubre.

Paral·lelament, la Unió de Botiguers treballarà amb l'Espai Cultural Casa de les Vídues per potenciar la utilització del Carnet Jove vinculant l'oferta comercial amb la cultura, l'esbarjo i la formació dels joves. Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes de la UdG encarregats de l'anàlisi i definició de la nova marca comercial de Llagostera visitaran diverses vegades el municipi per conèixer de primera mà els seus trets diferencials a nivell urbanístic, cultural, paisatgístic i comercial.