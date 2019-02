Pere Vila adverteix que falten «molts i molts anys» per tenir un nou Trueta

El delegat del Govern a les comarques gironines, Pere Vila, ha advertit que la construcció del nou hospital Trueta va per llarg. De fet, Vila ha assegurat que «passaran molts i molts anys per tenir el nou Trueta», ja que encara «s'estan fent inversions a l'actual hospital, algunes de molt importants». De tota manera, aquest 2019 sí que podria ser un any clau per resoldre «una de les incògnites sanitàries» més importants de la demarcació. Es preveu que al llarg d'aquest any el Departament de Salut anunciï quina serà «la ubicació definitiva» del nou equipament mèdic. El dubte es manté viu entre construir-lo a Salt o a Girona. Una vegada ja es conegui l'espai, Salut començarà a definir com ha de ser el nou edifici.

El projecte d'un nou hospital Trueta fa més de deu anys que cueja. Després que es descartés el projecte aprovat per l'exconsellera Marina Geli, el futur d'aquest equipament sanitari ha quedat a l'aire. De moment, el delegat del Govern a comarques gironines, Pere Vila, ha avançat que aquest 2019 es resoldrà «una de les incògnites sanitàries» més importants del territori: «La ubicació definitiva» del nou hospital. El dubte es manté entre situar-lo al costat del Parc Hospitalari Martí Julià, on ja hi ha actualment l'hospital Santa Caterina, o instal·lar-lo en els terrenys de Domeny que l'Ajuntament de Girona va oferir. De tota manera, el delegat ha volgut mantenir la calma sobre l'inci de les obres. De moment, ja ha avançat que aquest any «no hi haurà reserves econòmiques» en els pressupostos.