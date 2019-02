El pla d'hospitalització a casa en salut mental atén 72 persones

El programa d'hospitalització domiciliària en salut mental ha atés més de setanta persones en el seu primer any en funcionamen. Aquest pla d'alternatives als ingressos hospitalaris atén persones que presenten una situació de fragilitat a causa del seu estat de salut mental en un moment determinat de la vida.

L'objectiu del programa, que funciona com a prova pilot al Gironès i Pla de l'Estany, és tractar la persona dins del seu entorn familiar i social per reduir així l'estigma i el trauma que implica un ingrés hospitalari.

El programa d'hospitalització domiciliària, integrat per un psiquiatre i dos diplomats d'infermeria, ha atès 72 persones des que es va posar en funcionament. Pràcticament la meitat, un 47,8% dels usuaris, tenen un trastorn afectiu, un 29,9%, trastorns psicòtics, i el 22,3% restant, trastorns d'ansietat i d'altres problemes de salut mental.



Des del centre de salut mental

L'equip atén uns deu casos alhora, que li arriben derivats del centre de salut mental, on es fa el seguiment ambulatori del pacient quan se sospita que hi ha un risc o una descompensació i que cal actuar ràpid per retornar la persona al seu estat de benestar i evitar un ingrés.

Aquest equip de professionals intervé directament al domicili, amb el pacient, la família i el seu entorn, i l'hospitalització domiciliària oscil·la entre dues i sis setmanes, amb una intensitat inicial de visites diàries que disminueixen progressivament a un o dos dies a la setmana, d'acord amb la millora de la persona atesa.

Els professionals del programa fan el tractament farmacològic, psicoterapèutic i la inclusió de la família. Es coordinen amb el centre de salut mental de referència del pacient i d'altres dispositius de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona, si s'escau, i treballen la seva incorporació a altres recursos disponibles en la comunitat que el poden beneficiar com els grups d'ajuda mútua, els grups de veus o centres ocupacionals, per exemple.

El psiquiatre de l'equip d'hospitalització domiciliària Nayef Fadel detalla que la clau del programa radica en «una intervenció molt individualitzada i flexible, pactada amb la persona, que es presta al tractament de manera voluntària».

«El que podem arribar a fer amb la persona en el seu lloc de vida difícilment es pot dur a terme en un entorn hospitalari», afirma el psiquiatre.