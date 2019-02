El projecte d'ocupació de la Creu Roja registra bones xifres

El Servei d'Ocupació de Creu Roja a Girona ha desenvolupat en els darrers tres anys la primera fase dels projectes d'ocupació adreçats específicament a joves beneficiaris del sistema de Garantia Juvenil. L'entitat ha posat a disposició de la població jove un dispositiu amb quatre projectes complementaris entre ells, que han donat una resposta integral i global a les persones participants. S'ha ofert activació, orientació laboral i acompanyament a la inserció, formació ocupacional en sectors diversos, suport en el retorn educatiu i tastets d'oficis.

Per mitjà de metodologies innovadores, com la robòtica, circuits d'aventures, activitats «escape room» o el teatre social, s'afavoreix la integració dels coneixements d'una manera vivencial i significativa entre les persones joves. D'aquesta manera, el projecte en qüestió ha permès atendre 276 participants (amb 153 homes i 123 dones). D'aquestes, 120 persones han retornat al sistema educatiu, 228 han estat capacitades per una ocupació i 171 han aconseguit feina. Destaca la continuïtat en aquests llocs de treball o amb els estudis del 85% dels joves passats 6 mesos, cosa que indica una certa estabilitat i continuïtat.

La relació amb el teixit empresarial i la prospecció empresarial és un objectiu primordial per a l'entitat, que treballa per la intermediació i gestió d'ofertes laborals, la realització de pràctiques no laborals per l'alumnat, potenciant les aliances amb les empreses i sensibilitzant les persones empresàries per un mercat inclusiu i lliure d'estereotips. En el període 2016-2018, s'ha pogut comptar amb 840 col·laboracions de diferents empreses, fet clau en la consecució dels resultats obtinguts.



Comença la segona fase

Creu Roja encara aquest any 2019 amb una segona fase d'aquests projectes, on espera seguir atenent la població amb itineraris integrals d'inserció sociolaboral, treballant a partir d'un diagnòstic multifactorial a partir del qual s'elabora un pla de treball individualitzat per tal d'abordar els diferents condicionants i barreres que afecten la inclusió activa de les persones.