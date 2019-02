Els sindicats acusen el Govern de «manca de voluntat política» per construir el nou Trueta

Els sindicats denuncien que la Generalitat no té "voluntat política" per tirar endavant el nou hospital Josep Trueta. Així ho ha assegurat Maria Àngels Rodríguez, la portaveu de Comissions Obreres (CCOO) a l'hospital, qui ha demanat al Govern que "posi fil a l'agulla" amb la finalització del pla funcional i inclogui les primeres partides pressupostàries per començar les obres. Rodríguez ha recordat que "ja portem quatre consellers de Salut" que han debatut sobre el nou hospital, però cap d'ells ha acabat tirant endavant cap projecte. Sobre la decisió de Salut de la ubicació entre Girona i Salt del futur equipament, la portaveu ha assegurat que no hi ha debat perquè "ha de ser Girona sí o sí".

Els sindicats demanen més celeritat del Departament de Salut en el projecte del nou hospital Josep Trueta. De fet, han acusat al Govern de "manca de voluntat política" per tirar endavant el nou equipament. Segons la portaveu de CCOO a l'hospital, Maria Àngels Rodríguez, ha assegurat que les reformes que s'estan fent actualment a l'edifici "no són suficients" i per això emplacen al Departament de Salut a finalitzar el pla funcional del nou hospital i començar a incloure partides pressupostàries per a la construcció del nou equipament.

Salut ha confirmat que en els propers mesos acabarà el redactat del pla funcional. Aquest document posa les bases de quines necessitats tindrà la població gironina en un futur dins l'àmbit sanitari i per tant, quins serveis cal que ofereixi l'hospital de referència a les comarques gironines. De tota manera, els sindicats han afirmat que "les paraules se les emporta el vent" i han recordat que altres consellers de Salut anteriors a l'actual també els havien promès que estaven acabant de redactar aquest document. "Ja n'hi ha prou", ha reblat la portaveu de CCOO, "sembla que es riguin de la ciutat de Girona".

Per altra banda, Rodríguez ha restat importància a la decisió que farà pública el Departament de Salut al llarg d'aquest 2019 sobre la ubicació del nou Trueta. Actualment, el Govern té sobre la taula la possibilitat de traslladar l'equipament a Salt (Gironès) o tan sols desplaçar-lo uns metres de la situació actual, dins del mateix terme municipal de Girona. Per Rodríguez, "la ubicació ha de ser Girona sí o sí". La portaveu del sindicat ha afirmat que "no podem deixar una ciutat com Girona sense un centre de referència de l'Institut Català de la Salut". Per això accepta que es busquin altres zones diferents a l'actual, com ara la proposta de traslladar-lo al barri de Domeny que va fer l'Ajuntament de Girona, sempre i quan sigui dins de la ciutat de Girona.



Reformes insuficients i molèsties als treballadors

La portaveu de CCOO al Trueta ha qualificat l'actual edifici d'"obsolet" i per això creu que tot i les reformes que s'estan fent, la única solució passa per la construcció del nou hospital. De fet, Rodríguez ha afirmat que el Departament té l'actual hospital "totalment desballestat" amb les obres de millora que està fent a diferents plantes.

Rodríguez ha detallat que actualment l'hospital està invertint dos milions d'euros en canviar les canonades "perquè l'aigua, a vegades, sortia tèrbola". A més, properament caldrà afrontar la tercera fase de la reforma de les urgències. També hi ha pendent la modernització de l'UCI pediàtrica. En aquest sentit, la sindicalista ha recordat que "el projecte s'havia de licitar el desembre" però encara no s'ha fet. A més, s'estan fent obres al servei de farmàcia i hi ha pendents un projecte de reforma de la sala de parts i la construcció d'un nou edifici que ampliarà els quiròfans.

Rodríguez ha matisat que "s'estan fent pedaços, però cal iniciar les obres del nou hospital". De fet, la portaveu de Comissions Obreres ha lamentat que aquesta inversió tan gran tan sols suposa la intenció de seguir endarrerint la construcció del futur equipament. Maria Àngels Rodríguez ha assegurat que totes aquestes reformes "comporten molt de malestar per les persones que hi treballen".



Quatre consellers de Salut

Rodríguez ha recordat que "ja portem quatre consellers de Salut" que han debatut el futur del Trueta, però en cap cas s'ha arribat a bon port. La primera de totes elles va ser Marina Geli, qui ja tenia el projecte del nou hospital definit i fins i tot hi havia un calendari d'obres. La crisi econòmica, però, va comportar l'aturada de la construcció. Posteriorment, Boí Ruiz va descartar el projecte del tripartit i va assegurar que treballaria per definir un nou hospital. Toni Comín va agafar el relleu amb la promesa de finalitzar el pla funcional i ara és Alba Vergés qui ha detallat que durant aquest 2019 el Departament de Salut acabarà de redactar el document.