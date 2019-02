Les 5.005 places d'oposicions tenen 21.805 aspirants, 2.619 de Girona

El Departament d'Educació ha rebut 21.805 sol·licituds per concursar a les oposicions dels cossos docents d'aquest any, que ofereixen 5.005 places, 2.619 de les quals són de professors de les comarques de Girona. Aquesta és la segona xifra més alta, després del Consorci de Barcelona, dels serveis territorials d'Educació.

La majoria dels docents que volen presentar-se a les oposicions, 16.918, aspiren a entrar al cos de mestres; mentre que 3.034 es presenten per accedir al cos de professors d'ensenyament secundari i 1.853, al de professorat tècnic de formació professional. Aquestes són dades provisionals després que dilluns acabés el termini per presentar la documentació per aspirar a una de les 5.005 places que s'ofereixen enguany.

El procediment selectiu començarà a mitjan juny i es preveu que acabi cap a finals d'octubre. Les persones qui superin les proves s'incorporaran al cos de funcionaris, en pràctiques, el curs 2020-2021.

Per especialitats, al cos de mestres, educació primària concentra 6.490 sol·licituds i educació infantil, 5.748. Educació Física ha rebut 1.320 peticions; anglès, 1.276, i pedagogia terapèutica, 1.182. Les altres especialitats han atret menys aspirants: música, 603; audició i llenguatge, 274; i francès, només 25.

Les demandes per entrar al cos de professors d'educació secundària, formació i orientació laboral encapçalen les sol·licituds amb 598; seguida d'intervenció sociocomunitària, amb 397; i administració d'empreses, amb 320. Per opositar al cos de professors tècnics de formació professional, l'especialitat amb més demanda és la de Serveis a la comunitat, amb 292, seguida de procediments sanitaris i assistencials, amb 155, i processos de gestió administrativa amb 207.

Per serveis territorials, el Consorci de Barcelona concentra 4.118 peticions, seguit dels serveis territorials de Girona, on s'han registrat 2.619 sol·licituds; i dels de Tarragona, que n'han rebut 2.529. Les xifres es completen amb 2.416 professors més que aspiren a ser funcionaris al Vallès Occidental, mentre que 2.209 i 2.151 s'examinaran al Maresme-Vallès Oriental, respectivament. També ho faran, si s'accepta la inscripció, 1.707 professors a Lleida, 1.429 a Barcelona comarques i 1.383 a les centrals; a més de 1.144 a les Terres de l'Ebre.

La convocatòria de 5.005 places d'oposicions als tres cossos de docents (3.604 al de mestres, 759 a Secundària i 642 a FP) coincideix amb un canvi en l'ordre de les proves. Així, per primera vegada, els aspirants hauran d'exposar la programació abans que completar la prova memorística. La voluntat del Departament és potenciar la vessant competencial dels futurs professors.

El canvi de procediments ha obligat a allargar el procés i, per evitar que interfereixi en el dia a dia de les escoles, Educació preveu començar els exàmens al juny i culminar tot el procediment abans del 31 d'octubre. Així, els aprovats no seran nomenats funcionaris, en pràctiques, fins el setembre de 2020.

Aquesta és la convocatòria d'oposicions més gran en 10 anys, ja que l'any passat, la convocatòria només va ser de 2.000 places i fa dos anys de 400, les primeres després de les retallades.