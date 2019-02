Campanya a l'hospital Trueta per prevenir les caigudes dels pacients

Professionals d'infermeria de l'hospital Josep Trueta de Girona van dur a terme dimarts una campanya de sensibilització per prevenir les caigudes dels pacients tant a l'hospital com a casa.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, les caigudes són la segona causa mundial de mort per lesions accidentals o no intencionals i s'estima que un 10% del total de les caigudes es produeixen en els centres hospitalaris.

És per això que els professionals d'infermeria avaluen el risc individual que té cada pacient de patir una caiguda, segons les seves característiques. En funció del resultat d'aquesta avaluació, que es fa en el moment de l'ingrés, s'apliquen mesures destinades a evitar les caigudes.

Al Trueta, l'any 2018 es va avaluar el risc de caiguda de 13.565 pacients ingressats, que representen el 78,7% del total, ja que els pacients pediàtrics i nounats no són usuaris amb potencial risc de caigudes, o sigui que no cal fer-los aquesta avaluació. Durant aquest mateix període van caure 93 pacients, 26 dels quals van tenir algun tipus de lesió, la majoria, lleu.

A l'entorn hospitalari, els llocs on es produeixen més freqüentment les caigudes són el llit o el seu voltant, la butaca (quan s'hi volen asseure), el lavabo, la dutxa i el passadís. Les conseqüències solen ser ferides, contusions i, fins i tot, fractures i traumatismes, que poden complicar l'estat de salut dels pacients i allargar el seu ingrés.

El risc de caure d'un pacient augmenta si està desorientat o confús, si està prenent medicació que pot afectar el seu estat físic, si està dèbil o presenta mala coordinació o manca de força a les cames o als braços, per exemple.

Entre les mesures que es recomanen per evitar caure hi ha aixecar-se lentament per evitar marejos, usar correctament els caminadors i bastons o fer servir calçat tancat.