Detecten a Catalunya 72 nenes en risc de patir una ablació, trenta menys que el 2017

Les taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina van detectar a Catalunya 72 nenes en risc de patir una ablació el 2018, una trentena menys que l'any anterior, quan se'n van comptabilitzar més d'un centenar. A tot Catalunya hi ha actualment una setantena de taules locals, on treballen de forma coordinada professionals dels serveis públics que estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant de l'ablació, com metges, professors, policies i treballadors socials, entre altres. A Girona n'hi ha una vintena de ja constituïdes, a les quals se sumen una a Vidreres recentment creada i la darrera que es constituirà properament a Palamós.

Ahir, coincidint amb el Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina, que se celebra cada 6 de febrer, la seu de la Generalitat a Girona va acollir una taula rodona organitzada pel grup de treball de prevenció de la mutilació genital femenina de Girona, integrat per professionals dels departaments d'Afers Socials, Salut, Educació i l'Institut Català de la Dona, a més de Mossos d'Esquadra, el món local i el Col·legi de l'Advocacia.

Conduïda per la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, va servir per reivindicar la importància del treball comunitari, tant en homes, com en nenes i dones per apoderar-les, com amb tots els agents (de salut, de serveis socials, d'educació, dels cossos de seguretat, etc.) i amb les comunitats per erradicar la mutilació genital femenina. S'hi va reconèixer també el treball de persones a nivell individual, d'entitats que treballen en aquest àmbit i dels diferents agents d'arreu del territori, però els participants van coincidir que cal més treball preventiu i implicació.

Dialla Diarra i Musa Kanteh són de Legki Yakaru, una associació de dones subsaharianes de Banyoles que té més de 12 anys d'experiència en la defensa dels drets humans i en l'apoderament de les nenes i dones banyolines d'origen africà.

Diarra va destacar que durant aquests anys han dut a terme diferents projectes per fomentar l'educació i el diàleg intercultural entre tothom, especialment entre totes les dones -tant les que viuen en les comunitats dels països d'origen com en les d'acollida-, les quals han de provocar el canvi per eliminar la mutilació i qualsevol forma de violència contra les dones.

Clara Sau, de l'Associació Jokkere Endam, va explicar el projecte que estan coordinant per capacitar homes subsaharians per iniciar un treball comunitari i formar-ne d'altres per lluitar contra la mutilació genital femenina, un projecte pioner a l'estat espanyol per canviar el posicionament de la comunitat masculina subsahariana a l'entorn d'aquesta pràctica. Un cop finalitzada la capacitació, que dura 24 hores, els homes esdevenen formadors d'igual a igual en diferents municipis. La valoració d'aquest projecte de formació és molt positiva, atès que els homes que hi participen s'impliquen activament en totes les sessions i en el projecte, fet pel qual es converteixen, gairebé des del primer dia, en agents de canvi de les seves comunitats.

Des de la taula local de prevenció de Lloret de Mar, Adama Boiro va destacar la importància del treball en xarxa entre els agents de diferents àmbits i del treball amb les comunitats per tal de prevenir l'ablació. Va explicar que des de la taula han desplegat diversos recursos i actuacions, per exemple, el grup de joves nouvinguts subsaharians que es forma a partir del servei de primera acollida, amb ells s'inclouen a l'itinerari formatiu aspectes de salut relacionats amb la pràctica. També es treballa per promoure espais de diàlegs entre mares i filles per trencar el tabú que implica parlar d'aquest tema en l'àmbit familiar.

Arran de la feina feta i atenent a la possibilitat que algunes dones volguessin fer una reconstrucció del clítoris, es va començar a perfilar un projecte d'acompanyament integral a dones mutilades. L'objectiu d'aquest abordatge no és únicament d'acompanyar les dones que vulguin reconstruir-se'l sinó a qualsevol dona que ha estat mutilada i que necessiti treballar-ne les conseqüències emocionals i físiques, perquè fent aquest acompanyament s'assegura la protecció de les nenes.

També ahir, coincidint amb l'efemèride, l'Ajuntament de Blanes va organitzar un taller de sensibilització per visibilitzar la tasca de la taula local de prevenció d'una pràctica que representa uns greus riscos per a la salut de la dona, tant física com emocional, i a curt, mig i llarg termini.