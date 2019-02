Detingut un membre del CDR de Cerdanya que no es va presentar a declarar

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a Vilanova i la Geltrú a Tomàs Sayes, l'integrant del CDR de Cerdanya i membre del secretariat nacional de l'ANC que va decidir no presentar-se a declarar als jutjats de Puigcerdà, que l'havia citat com a investigat per un delicte de manifestació il·legal en el marc d'una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

L'ordre d'arrest va ser emesa pel jutjat el 17 de desembre passat, gairebé una setmana després que, per segona vegada, optés per desobeir el requeriment judicial, com ja havia fet el 28 de novembre en una primera citació. Els efectius de la policia catalana l'han traslladat fins als jutjats de la capital del Garraf on, segons ha informat Alerta Solidària a través de les xarxes socials, li han comunicat la seva imputació i després ha quedat en llibertat.

Els fets investigats estan relacionats amb una caminada reivindicativa que va tenir lloc el 30 de març de 2018 entre Alp i Das. Sayes, va ser identificat per la policia catalana com a portaveu de l'acció i posteriorment el van vincular amb una pintada apareguda aquell dia contra Llarena, tot i que ell assegura que no la va fer.

Davant la seva detenció, de la qual n'ha informat Alerta Solidària a través de les xarxes socials, el CDR de Cerdanya ha convocat un acte de protesta aquest dijous a les set de la tarda al davant dels jutjats de Puigcerdà.