La Fiscalia rebutja acusar per assassinat els tres processats per l'atemptat del 17-A

La Fiscalia rebutja acusar per assassinat els tres presumptes terroristes de la cèl·lula gihadista de Ripoll detinguts després dels atemptats del 17-A i defensa que només hagin estat processats per integració en organització terrorista, dipòsit d'explosius i temptativa d'estralls.

Així ho va exposar la fiscal Ana Noé davant la secció segona del Penal de l'Audiència Nacional en la vista dels recursos presentats per les acusacions contra el processament dictat pel jutge Fernando Andreu, segons van informar fonts jurídiques.

Les acusacions, entre elles l'AVT i l'Associació 11M Afectats del Terrorisme, consideren que tots tres -Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza- haurien d'haver estat processats també per delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa en relació amb les 16 víctimes mortals i els 140 ferits en els atemptats.

La Fiscalia, per contra, no comparteix aquest criteri i coincideix amb el processament dictat pel jutge, en entendre que no hi ha indicis que els involucrin en una participació directa en els atemptats.

Per la seva banda, el representant del sindicat dels Mossos d'Esquadra Uspac, a més d'adherir-se a les al·legacions de la resta d'acusacions, ha exposat que va existir una voluntat «inequívoca, decidida, coordinada i cohesionada» entre els processats i els autors materials dels atemptats que van morir.

Des del seu punt de vista, hi ha prou indicis incriminatoris perquè siguin també processats per tots i cadascun dels assassinats i temptatives d'assassinat, i en particular dels agents de Mossos que van quedar ferits com a conseqüència dels actes terroristes que van tenir lloc a Alcanar, Barcelona i Cambrils.

En relació amb aquesta causa, el jutge Fernando Andreu va processar Driss Oukabir, Mohammad Houli Chemlal i Said Ben Iazza, els dos primers com a membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll i el tercer com a col·laborador.

El jutge atribueix a Oukabir, al nom del qual es va llogar la furgoneta de l'atemptat de la Rambla de Barcelona, i Houli Chemlal, ferit en l'explosió del xalet d'Alcanar, delictes d'integració en organització terrorista (entre 6 i 14 anys de presó), fabricació i dipòsit d'explosius (de 8 a 15 anys) i temptativa d'estralls (de 10 a 15 anys); en aquest últim cas pels plans d'atemptar contra monuments com la Sagrada Família.

A Ben Iazza, que va facilitar la seva documentació als autors de la massacre perquè puguessin comprar els components necessaris per fabricar l'explosiu conegut com «la mare de Satan», només li imputa un delicte de col·laboració amb organització terrorista, que contempla penes d'entre 5 i 10 anys de presó.

Respecte a aquest processat, les acusacions també han reclamat canviar la seva imputació per la d'integració i dipòsit d'explosius, pretensió que, igual que les altres, va rebutjar Andreu en l'acte en el qual va confirmar l'acte de processament que va dictar el 10 d'octubre per als únics tres supervivents de la cèl·lula de Ripoll, i ara l'última paraula la té la Sala.

De moment, la secció segona ha resolt ja el recurs que va interposar la defensa d'Oukabir contra el seu processament, i ho ha desestimat en entendre que l'al·legació sobre la falta de proves contra ell només podrà constatar-se en la fase del judici oral.

Malgrat això, en aquest acte la Sala destaca ja que l'acte de processament d'Andreu «és d'una extraordinària minuciositat quant a la descripció dels fets».

Conté, afegeixen els magistrats, «un relat complet de com es forma una cèl·lula gihadista el 2015 a la localitat de Ripoll entorn de l'imam d'una determinada mesquita» i «tot el detall de les accions dutes a terme pel grup i pels seus membres».