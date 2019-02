Jornada sobre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

Un centenar de professionals sanitaris referents de l'atenció a les Síndromes de Sensibilitat Central (SCC) de Girona es van reunir divendres a l'auditori Josep Irla de la Generalitat en la trobada que realitzen cada dos anys per compartir coneixements sobre l'abordatge terapèutic d'aquestes patologies. Sota la denominació de Síndrome de Sensibilització Central s'agrupen un conjunt de malalties com la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la sensibilitat química múltiple, que podrien tenir un origen fisiopatològic comú.

L'atenció a aquestes patologies es coordina des d'una Unitat d'Expertesa que, en el cas de les comarques gironines, està situada al Centre d'Especialitats Güell. Està constituïda per un equip multidisciplinari amb reumatòlegs, internistes, rehabilitadors, psicòlegs, treballadors socials, infermers i metges de família, amb un tècnic del CatSalut. La unitat dona suport al diagnòstic de la malaltia i coordina els diferents proveïdors de la Regió Sanitària per tal que facilitin la feina als professionals referents de les Síndromes de Sensibilitat Central en les diferents fases del tractament terapèutic i també s'encarrega de formar els professionals que intervenen en l'acte assistencial. Actualment a tota la Regió Sanitària hi ha 108 professionals que actuen com a referents de les SCC: 45 d'infermeria, 33 de medicina, 12 de fisioteràpia, 17 de psicologia i un de treball social sanitari.

El protocol terapèutic parteix del diagnòstic de la malaltia i després es fa una intervenció grupal integral, multidisdiciplinària, durant la qual es forma el pacient sobre la patologia i se li donen eines per tal que pugui afrontar la malaltia amb la millor qualitat de vida possible. En aquestes sessions hi participen professionals de la medicina de família, infermeria, psicologia i fisioteràpia.

Aquest any passat es van realitzar un total de 37 teràpies grupals, amb uns 360 participants, majoritàriament dones, amb una mitjana d'edat de 54 anys.