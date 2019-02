Els joves de la Cerdanya decidiran si es repeteixen les colònies sense tecnologia

El Consell Comarcal de la Cerdanya no organitzarà directament la segona edició de les Colònies Off-line, com tampoc va organitzar-la l'estiu passat, i deixarà en mans dels joves que es repeteixi l'experiència.

L'àrea de Joventut del Consell ha decidit convocar com l'any passat el projecte de Pressupostos Participatius amb un import de 4.000 euros per a dos projectes i, en tot cas, que siguin els mateixos joves de la comarca els que decideixen si prefereixen tornar a organitzar l'activitat de desintoxicació dels mòbils i les xarxes socials o bé aposten per noves activitats.

Aquest mes de febrer el Consell publicarà la convocatòria de la segona edició del projecte Pressupostos Participatius, que té com a objectiu acostar als joves de la Cerdanya la gestió dels diners públics i l'organització d'activitats.

Així, l'òrgan posarà a disposició dels joves dues partides de 2.000 euros cadascuna. Els que hi vulguin participar cal que facin propostes en grups, com a mínim de tres persones i com a màxim de sis. La finalitat de fer-ho en grup és facilitar el treball en equip que hauran d'assumir si surt triada la seva proposta.

Així, un dels requisits del projecte és que siguin els joves els que assumeixin plenament l'organització de les activitats. Un cop recollides les propostes, es farà una assemblea per votar quines són les dues candidates finalment designades.

Hi poden participar els joves des dels 14 als 29 anys. Les Colònies Off-line van resultar triades l'any passat i celebrades amb molta satisfacció per part dels participants. Vint van passar tres dies a la casa de colònies Ridolaina de Bellver amb una condició indispensable: viure'ls sense cap aparell tecnològic ni cap connexió a internet.

L'experiència va servir als joves participants no només per veure que es pot viure com ho feien els seus pares, amb el contacte exclusiu dels membres de l'entorn físic, sinó també per descobrir les principals addiccions a la tecnologia, les quals pateix la majoria de la població encara que no ho sàpiga.