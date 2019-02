L´alcalde de Llagostera declara per la querella de Rec Madral

L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, ha declarat aquest dijous al jutjat d'instrucció 1 de Girona com a investigat arran de la querella interposada per la companyia d'aigua Rec Madral per delictes de coaccions, tràfic d'influències, prevaricació, desordre públic, defraudació, danys i relatiu al mercat i als consumidors pels canvis en el subministrament a la urbanització la Canyera. Santamaria ha assegurat que sempre ha actuat comptant amb l'aval d'informes tècnics i amb el vistiplau jurídic del secretari municipal. "Mai he signat res que no hagi estat degudament avalat pels serveis jurídics", ha afirmat l'alcalde. Santamaria creu que el focus de la querella contra ell es un decret que va fer permetent que Aqualia assumís el subministrament del servei.