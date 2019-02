L'empresari Lluís Torrent i RCR, premiats als premis G! de turisme

L'empresari del sector dels apartaments turístics Lluís Torrent i Suñé ha estat guardonat amb els Premis G! de turisme, organitzats pel Patronat de Turisme de la Diputació i que també han reconegut la tasca de l'estudi d'arquitectes RCR, el cap de sala de l'hotel Sa Punta de Pals, Josep Font, i diverses empreses que desenvolupen activitats subaquàtiques de la Costa Brava. Els premis s'han entregat al Teatre Municipal de Lloret de Mar.

Lluís Torrent ha rebut el premi Josep Pujol i Aulí a la tasca professional en reconeixement a «la seva trajectòria, dedicació, esforç, valors i virtuts en el desenvolupament del turisme a les comarques de Girona». Concretament, el Patronat valora en especial la seva «iniciativa i aportació significativa» en elRC sector de les agències de lloguer d'apartaments turístics a la Costa Brava, al capdavant del Ceipgrup Torrent API.

El premi especial Jordi Comas i Matamala ha anat a parar a les mans de l'estudi garrotxí d'arquitectes RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes, «per haver-se convertit en ambaixadors de primer nivell de la cultura i la identitat de la Costa Brava i el Pirineu de Girona a l'exterior».

El premi especial Juli Soler i Lobo ha estatser per a Josep Font i Casadevall, cap de sala de l'Hotel Sa Punta de Pals, en reconeixement de la seva trajectòria i la seva tasca tan professional com personal en el sector de la restauració del litoral gironí, «ja que ha portat l'ofici de cap de sala a l'excel·lència i ha esdevingut un referent en la seva professió».

Finalment, el premi Xiquet Sabater al projecte empresarial ha anat a parar a «La immersió a la Costa Brava, des dels pioners fins a l'actualitat, una experiència turística d'èxit des de fa més de 50 anys», impulsat per les empreses Triton Diving, Centre d'Immersió Roses, Unisub Estartit i Centre d'Immersió Snorkel, «en reconeixement de l'excel·lent tasca desenvolupada a favor de les activitats subaquàtiques de la Costa Brava, que ha esdevingut una experiència turística d'èxit».



Premis de comunicació

Pel que fa als premis de comunicació turística, en la categoria de mitjans escrits, dotat amb 5.000 euros, ha anat a parar a la periodista catalana Kris Ubach i el fotògraf Roberto Cano pel reportatge «Girona y l'Empordà: tierra de tradiciones», publicat a la revista Lonely Planet Traveller. El jurat ha valorat la qualitat del seu contingut i la fotografia i la seva contribució «a la projecció dels atractius i valors culturals de la Costa Brava».

En la categoria de mitjans audiovisuals, que també està dotada amb 5.000 euros, el vencedor ha estat el periodista francès Matthieu Dupont pel reportatge «Zoom Costa Brava à moto», emès per la cadena de televisió pública francesa TF1, en reconeixement «de la qualitat de la imatge i dels continguts, l'audiència assolida i la difusió dels atractius paisatgístics i culturals de la Costa Brava», així com per haver contribuït «a presentar el territori com una destinació ideal per al mototurisme i el turisme de carretera».

En la categoria de mitjans digitals, dotada amb 3.000 euros, el premi ha etat per a la bloguera irlandesa Jessica Norah, amb dos posts publicats al blog turístic Independent Travel Cats, «en reconeixement de la qualitat dels continguts i la fotografia i per haver contribuït a la projecció dels atractius turístics de les destinacions Costa Brava i Pirineu de Girona».

Finalment, en la categoria de imtjans audiovisuals digitals, dotada també amb 3.000 euros, el premi se'l va endur la bloguera irlandesa Debbie Woodward, per una sèrie de vídeos publicats al canal de Youtube Saucepan Kids, «en reconeixement per la qualitat de la imatge i els continguts i la difusió dels atractius paisatgístics, culturals i gastronòmics» de la demarcació, així com per presentar Girona «con una destinació ideal per al turisme familiar».

D'altra banda, Laia Molina i Josep Pueyo es van endur el premi al millor treball de recerca pel projecte «Impacte de les actuacions de regeneració ambiental del pla de Tudel i la Pletera en la demanda turística», que vol analitzar l'impacte socioeconòmic de les dues intervencions.