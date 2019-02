Llagostera autoritza Rec Madral perquè arregli l'avaria

L'Ajuntament de Llagostera va emetre aquest dimarts a la tarda un requeriment a la companyia d'aigües Rec Madral autoritzant-la a arreglar l'avaria en un punt de la xarxa que passa per la urbanització de La Canyera i que subministra aigua al nucli de la Mata, sense que l'empresa hagués demanat la llicència municipal necessària. L'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, va subratllar ahir que «tot i que dimarts a la tarda ja es podia haver reparat l'avaria, fins dimecres a primera hora no s'ha fet». Per altra banda, el mateix va afirmar que «l'ajuntament va posar a disposició dels veïns afectats de la Mata les instal·lacions de la piscina de La Canyera per aquell que necessités aigua». Segons la companyia, els operaris van començar els treballs obrint una rasa al carrer Gardènia on han arreglat un «forat fortuït» a les canonades.

Segons indica ACN, aquest dilluns la companyia d'aigües Rec Madral va interposar una denúncia contra l'alcalde de Llagostera al Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona indicant que el batlle no els autoritzava a arreglar l'avaria de La Canyera. Rec Madral va detallar ahir que no retirarien la denúncia però que informarien el jutjat que l'avaria s'havia arreglat. Santamaria va recalcar ahir a la tarda que es va assabentar de la suposada denúncia per la premsa sense haver rebut encara la notificació oficial. Des del primer moment, l'alcalde va aclarir que per poder fer qualsevol intervenció a la urbanització de La Canyera, que està recepcionada per la Junta de Compensació, només calia demanar la llicència municipal al consistori. «Com que dimarts a la tarda el problema no s'havia arreglat i Rec Madral no havia demanat la llicència, l'ajuntament va decidir fer un requeriment via correu electrònic indicant que autoritzava a l'empresa a arreglar el problema per tal de restablir el servei d'aigua el més ràpid possible», va explicar ahir Santamaria.

Al no rebre resposta, el vicesecretari municipal va anar a les oficines de Rec Madral a entregar personalment el requeriment, però la treballadora que es trobava a les oficines va indicar que l'horari laboral era fins a les dues del migdia i que, per tant, no podia recepcionar el document. Rec Madral assegura que va procedir a arreglar l'avaria després de mantenir una conversa telefònica amb l'alcalde de Llagostera dimarts a la nit, malgrat que Santamaria va concretar ahir que no s'havien trucat, sinó només xatejat. En la conversa, el batlle informava el responsable de l'empresa que se li havia estat contactant per fer-li arribar l'autorització, però que no havien tingut èxit fins aleshores. Com a resposta, l'empresa li va comunicar que a primera hora de l'endemà anirien a fer les reparacions a la canonada foradada.



Problema solucionat

Santamaria va apuntar ahir que l'òrgan responsable d'arreglar l'avaria havia de ser Rec Madral, malgrat que per fer qualsevol intervenció cal demanar permís al consistori, segons un conveni que es va determinar en el seu moment. L'empresa va informar ahir que a partir de les deu del matí ja es va començar a restablir el servei d'aigua que havia estat interromput durant 34 hores. Segons Rec Madral, el problema havia afectat 80 abonats de la Mata, 22 abonats del circuit de La Canyera, un restaurant i una masia.