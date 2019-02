Els metges de família catalans, entre els més mal pagats de l´Estat

Els metges de família de Catalunya estan entre els més malpagats de l'Estat: se situen a les posicions més baixes de la llista, on Andalusia es troba a la cua, i queden lluny de les capdavanteres, on hi ha els facultatius d'atenció primària de Múrcia i País Basc com a més ben retribuïts, segons un detallat estudi de la Vocalia d'Atenció Primària de l'Organització Mèdica Col·legial que denuncia les «escandaloses» diferències de salari dels metges d'atenció primària, diferències, a més que es «mantenen en el temps».

Per fer la comparativa, des de l'organització que agrupa tots els col·legis professionals d'Espanya han tingut en compte quatre tipus diferents de metges de Família (des del qual acaba d'entrar al sistema sense plaça ni exclusivitat, fins al que té més de 55 anys i en porta diversos amb plaça en propietat). Sense comptar guàrdies ni complements, les diferències són importants tant en un com en un altre supòsit: fins a un 66% del sou brut anual quan es parla de metges nouvinguts al sistema entre on menys es cobra Andalusia i on més, Múrcia.

Segons l'estudi de l'entitat que agrupa els col·legis de tot l'Estat, els facultatius catalans van cobrar de mitjana entre 37.375 i 61.705 euros, sense guàrdies ni complements. Tenint en compte el salari mínim, són els cinquens per la cua, per darrere dels professionals andalusos, de Navarra, Galícia i Astúries; mentre que sí ens fixem en els sous màxims, són els segons més mal retribuïts, després dels de Madrid.

A la part més alta de la taula, els metges madrilenys serien els més perjudicats davant els de Ceuta i Melilla que, segons destaca també l'informe, cobren un important complement geogràfic.

Del treball realitzat per l'OMC es desprèn que, tot i la especialització igualitària que cal seguir per convertir-se en metge de Família, les retribucions seran molt dispars depenent del sistema de salut on es treballi.

L'informe arriba, precisament, en un moment en què els professionals de l'atenció primària clamen per un pacte d'estat per aconseguir millors condicions laborals i poder donar millor servei.

En el cas dels metges catalans, aquestes reivindicacions s'han materialitzat recentment en la vaga que van fer al novembre els professionals dels CAPs de l'Institut Català de la Salut (ICS) i de tota la sanitat concertada, que està convocada pel sindicat Metges de Catalunya a una mobilització a partir del 18 de febrer.

Pèrdua de poder adquisitiu

L'informe també fa una comparativa «històrica» per donar compte de com les retallades en la sanitat pública han afectat els sous dels metges. Segons l'OMC, els metges de primària han perdut fins a un 21,6% de poder adquisitiu en els últims vuit anys en els trams més alts de la taula i la pèrdua mitjana «supera el 16% en tots els tipus de metge».

L'informe també posa l'accent en una altra de les realitats que afecten a la sanitat pública espanyola: el sistema forma professionals durant un mínim de 10 o onze anys amb una gran qualitat però l'expectativa de sou és fins a tres vegades menor si es compara amb el que es paga en sistemes com l'anglès o el nord-americà.