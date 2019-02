Nou projecte educatiu per conservar zones humides i la tortuga d'estany

La Fundació Emys, dedicada a la conservació de la natura, en especial de les zones humides i la tortuga d'estany amb seu a Riudarenes, i Limnos, que es tracta d'una associació dedicada a la defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany, impulsen el projecte «Foment de l'educació i conscienciació ambiental en favor de la preservació de les zones humides amb tortuga d'estany a Catalunya», gràcies a la subvenció concedida per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les accions se centraran principalment en punts de la plana de la Selva, els Estanys de Sils i les zones humides del Pla de l'Estany, ampliant el focus en un parell de territoris tarragonins en una de les accions. Un dels objectius més destacats és la creació d'una escola de naturalistes per involucrar a infants i joves en treballs en l'àmbit de la natura, a banda de potenciar el voluntariat ambiental per conscienciar a la població de la necessitat de conservar el medi ambient.

Segons informen la Fundació Emys i Limnos a través d'un comunicat, el passat 3 de desembre Territori i Sostenibilitat va publicar la resolució definitiva per la concessió de subvencions del Tercer Sector Ambiental de Catalunya pel finançament de projectes d'educació i sensibilització ambiental en règim de col·laboració. Un dels projectes escollits va ser el presentat per Emys com a entitat promotora i Limnos com a entitat sòcia. El membre de Limnos Carles Quer puntualitza que el projecte s'ha de realitzar abans del 31 de juliol, malgrat que algunes de les actuacions segurament tindran continuïtat.

La responsable d'educació i voluntariat a la Fundació Emys i coordinadora del projecte, Montse Casalprim, determina que l'objectiu principal del projecte és donar a conèixer les zones humides i la tortuga d'estany, juntament amb totes les problemàtiques que l'envolten. Per abordar-lo, s'han establert línies d'actuació més específiques que, segons Casalprim, es divideixen en tres blocs.

En primer lloc, es vol donar continuïtat a projectes anteriors relacionats amb la temàtica, com ara la pàgina web www.tortugadestany.org, i una aplicació (app) mòbil, l'Emys app, per treballar la tortuga i el seu hàbitat amb els joves. «Ara estem treballant en una nova versió de l'app on, a banda de Riudarenes i Banyoles, també afegirem dos espais més: la zona de la Sèquia Major de Vila-seca i el Delta de l'Ebre», puntualitza Casalprim. Referint-se al segon bloc d'actuacions, la mateixa afirma que «les entitats ambientals fem activitats puntuals com ara casals d'estiu, però després perdem el vincle amb els infants i els joves interessats en la natura. La idea és crear una escola de naturalistes per treballar temes relacionats amb el medi com si es tractés d'una extraescolar». En aquest sentit, la coordinadora apunta que es faran unes proves pilot a un institut i a diferents escoles durant el tercer trimestre.



Voluntariat ambiental

El tercer bloc vol promoure el voluntariat ambiental per motivar a la societat perquè s'impliqui en la conservació de la natura. Casalprim informa que el proper 11 de febrer es disposarà d'un calendari de 9 accions que es duran a terme a la Selva i al Pla de l'Estany, com ara alliberaments de tortugues o xerrades divulgatives. Per la seva banda, Quer apunta que des de Limnos s'han fet tallers, sortides o construccions de trampes per a espècies de tortugues exòtiques. En relació a la darrera acció, Quer explica que una de les mesures per protegir la tortuga d'estany és eliminar l'amenaça que produeixen les tortugues exòtiques que arriben a aquí com a mascotes i que tendeixen a desplaçar els exemplars autòctons.

En el marc del projecte, Quer esmenta algunes iniciatives programades en els propers mesos. Per una banda, s'ha previst un alliberament de tortugues el mes de juny i, per altra banda, es vol organitzar un cens de tortugues al riu Fluvià gràcies a la col·laboració ciutadana amb la voluntat de determinar el nombre de tortugues que s'observen i indicar si es tracta d'espècies autòctones o foranes, entre altres paràmetres. En general, el projecte busca potenciar els valors de conservació i protecció de determinats ecosistemes.