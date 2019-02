Olot demana desencallar cent pisos de la Sareb

L'Ajuntament d'Olot s'ha reunit amb representants de la Societat d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) per tal de posar en joc els actius immobiliaris que la societat té a Olot. Segons va explicar ahir l'alcalde, Josep Maria Corominas, es tracta d'un centenar de pisos, uns 60 dels quals es concentren en tres immobles ubicats a la zona de la Granja, al carrer dels Sastres i al carrer Hipòlit Lázaro. Segons l'alcalde, la resta dels pisos estan repartits per tota la ciutat.

L'alcalde va explicar que la reunió va tenir lloc la tarda del dimecres, dia 6 de febrer i va estar repartida en dues parts. La primera va ser entre membres del consistori, tècnics municipals d'habitatge i i representants de la Sareb vinguts expressament de Madrid.

En aquesta primera part, l'Ajuntament va demanar la cessió de 15 habitatges per destinar-los al lloguer social. L'alcalde va apuntar que els representants de la Sareb van recollir la documentació aportada per l'Ajuntament i no va quedar clar si cediran «15 habitatges, cinc o cap». De tota manera, el primer regidor es va mostrar optimista.



Preus elevats

L'alcalde no es va mostrar tan satisfet de la segona part de la reunió, en la qual van participar representants del sector immobiliari d'Olot. Segons l'alcalde, els inversors del ram de la construcció es van mostrar interessats en els actius immobiliaris de la Sareb.

Per la seva part, segons el primer regidor, l'Ajuntament es va oferir a fer el possible perquè un acord entre els inversors i la Sareb servis per ampliar l'oferta d'habitatge a la ciutat. «La gent demana pisos i hi ha pisos tancats», va plantejar l'alcalde.

El primer regidor va exposar l'elevat preu dels actius immobiliaris de la Sareb com principal impediment perquè els pisos de la Societat entrin en joc en un mercat immobiliari necessitat d'oferta i amb preus més baixos que fa uns anys. L'alcalde va explicar que la societat no vol rebaixar els preus que va pagar pels immobles en el moment de fer-se càrrec dels actius immobiliaris provinents dels bancs que van rebre ajuda pública en els pitjors moments de la crisi.

En el moment de la seva creació, la societat va adquirir el compromís de liquidar els actius sense que això suposés un cost als contribuents.

Va explicar que la Sareb va ser creada per tenir una durada de 15 anys i que li queden uns 7 anys d'existència, en els quals volen treure rendiment del que tenen i no volen vendre a la baixa.