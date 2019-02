Les Planes invertirà 1,5 milions d'euros en el mas Jonquer

L'Ajuntament de les Planes preveu destinar entre 1 milió i mig i dos milions d'euros a la rehabilitació del mas Jonquer. Es tracta d'una masia de 2.000 metres quadrats en estat precari que és de propietat municipal. L'alcalde, Eduard Llorà, ha calculat la quantitat a invertir sobre la base del preu del metre quadrat de rehabilitació.

L'edifici està situat entre les cases del barri del Jonquer i les del nucli urbà, davant de l'edifici de l'antiga estació de tren. Tot i el seu aspecte rural, està en una situació cèntrica a l'abast dels veïns a peu. A més de la casa, la finca compta amb una gran era i un hort. Una de les cabanes de l'immoble ha estat rehabilitada i serveix com a cabana de la brigada.

Llorà ha explicat que el primer pas serà fer una consulta ciutadana sobre les utilitats de l'edifici. Segons ell, l'únic que l'Ajuntament té clar és que una petita part serà destinada a locals per a les entitats. «Volem que sigui un procés obert», ha apuntat l'alcalde. Segons ha explicat Llorà, un cop estigui decidida la utilitat, l'Ajuntament encarregarà el projecte.

L'alcalde ha explicat que la casa centrarà una zona d'equipaments públics. Ha explicat que està a molt poca distància del pavelló municipal i d'altres equipaments públics. Llorà ha apuntat que la casa és un dels edificis més antics dels pobles i que ja a l'Edat Mitjana era un edifici important que acollia una de les famílies de més rellevància de la localitat.

A més de la rehabilitació del mas Jonquer, l'Ajuntament preveu establir un programa de reunions veïnals destinades a consensuar un pla d'ordenació urbanística municipal. Eduard Llorà ha valorat en uns 100.000 euros els treballs d'elaboració d'un pla general. Ha considerat que és un bon moment per preparar el pla perquè no hi ha la pressió d'un temps de negocis immobiliaris. Ha valorat que el pla general és una de les principals necessitats del municipi.