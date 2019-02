La província de Girona registra cada setmana 642 accidents de trànsit lleus

Cada setmana es registren de mitjana 642 accidents de trànsit de caràcter lleu a la província de Girona. Es tracta d'un tipus de sinistre viari que suposa el que popularment s'anomenen com a «cops de xapa» i són típics en àmbits urbans.

Un exemple d'aquest tipus de sinistre viari són els xocs per encalç per distraccions mentre s'espera un semàfor o que el vehicle de davant arranqui. Solen tenir un cost de reparació de danys del vehicle però no hi ha víctimes.

De mitjana hi ha hagut 642 accidents de trànsit d'aquesta tipologia a la demarcació durant l'any passat. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi d'Unespa (Associació Empresarial de l'Assegurança).

Si s'analitza per dies, s'ha de dir que el divendres va ser la jornada amb més cops de xapa. De mitjana, a la província de Girona se'n van produir 93 durant el 2018. Aquest tipus de col·lisions cauen durant el cap de setmana, sobretot el diumenge, quan n'hi va haver 50 de mitjana. La mitjana diària d'aquest tipus de sinistre viari se situa en 80 per dia.

Durant tot l'any passat, segons les asseguradores, a Girona hi va haver 29.367 col·lisions de caràcter lleu. Això representa un 0,19% menys de casos respecte a l'any anterior.

Aquest tipus d'incidents a la xarxa de comunicacions són típics del trànsit urbà i sovint reflecteixen la situació econòmica d'un país. En moments de bonança es produeixen més col·lisions perquè hi ha una major quantitat de vehicles circulant pels carrers. En anys de crisi passa el contrari: baixa la sinistralitat.

Els sinistres de trànsit lleus també varien en funció de l'època de l'any i els dies de la setmana durant els quals ocorren. Durant els períodes de vacances hi ha menys incidents perquè els cops de xapa són típics del trànsit urbà i aquest es fa menys dens en els moments de descans. A tot Espanya, el mes d'agost va ser el més tranquil de l'any, amb 142.296 casos. El va seguir el desembre, amb 147.612 fets. Mentre que el moment més problemàtic de l'any va ser l'octubre, amb 177.547 xocs entre vehicles.



Xifra rècord a Espanya

Cada mes es van produir de mitjana 160.652 accidents lleus de trànsit. Una xifra que supera la mitjana històrica disponible a Espanya dels últims 20 anys. En concret, entre els anys 1999 i 2018, la mitjana se situava en 157.282 fets.

Cal dir que a tot Espanya durant l'any passat es van produir 1,93 milions de xocs d'aquesta tipologia, això suposa que el 2018 ha estat l'any amb més col·lisions urbanes des de l'any 2010. Segons les asseguradores s'ha produït un increment del 0,11%.

Quant a punts de la geografia amb més quantitat d'accidents, s'ha de dir que els més poblats són on n'hi ha més. Encapçalen per tant el rànquing Madrid (253.206), Barcelona (199.338) i València (100.998).

El panorama en canvi és diferent a municipis com Soria, on malgrat haver pujat aquest tipus de sinistres lleus, la xifra s'eleva fins a 3.156 col·lisions. L'altre punt d'Espanya amb menys accidents és Ceuta, amb 2.804, i Melilla, amb 4.504.

Aquest estudi forma part de les dades extretes per TIREA, l'empresa informàtica que s'encarrega de gestionar la plataforma de liquidació dels accidents (Cicos) i que divulga l'ens Estamos Seguros, de la plataforma Unespa.A tot Espanya durant l'any passat es van produir 1.910.000 d'accidents lleus de trànsit, cosa que suposa un increment interanual del 3,14%. Segons les asseguradores, es tracta del nombre més alt dels darrers set anys.