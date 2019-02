Les zones blaves de Banyoles estrenen aplicació mòbil

Cartell informatiu sobre l´app per aparcar a Banyoles.

Cartell informatiu sobre l´app per aparcar a Banyoles. Ajuntament de Banyoles

Les zones blaves de Banyoles estrenen iParkMe, una nova aplicació per a dispositius mòbils que permet aparcar sense haver de passar pel parquímetre. La nova aplicació es pot descarregar gratuïtament tant per a aparells amb sistema operatiu Android com IOS.

El regidor de Via Pública de l'Ajuntament de Banyoles, Lluís Costabella, destaca que "amb la nova aplicació, facilitem als usuaris l'ús de la zona blava de Banyoles amb la qual podran estalviar temps i diners". Lluís Costabella recorda que "la gestió de la zona blava de Banyoles correspon a l'empresa Giropark de l'entitat Mifas i és a través d'ells que hem introduït la nova aplicació".

Segons informa el consistori en un comunicat, amb iParkMe l'usuari ja no ha de treure tiquet al parquímetre ni deixar el justificant i, a més, pot pagar només pel temps real d'estacionament perquè, una vegada acabat el període d'aparcament, pot recuperar el temps no utilitzat. A més, s'ofereix l'opció d'ampliar el temps d'aparcament des de qualsevol lloc amb dos simples clics i sense haver d'anar al parquímetre.

L'usuari rebrà també una alarma al seu telèfon mòbil si el temps d'estacionament està a punt de finalitzar i podrà ampliar-lo fàcilment. En el cas de denúncia, també des de la mateixa aplicació es podrà fer el pagament per realitzar l'anul·lació. Per a poder utilitzar iParkMe, cal descarregar l'aplicació mòbil, crear un compte personal i escollir el mètode de pagament.



Funcionament de la zona blava a Banyoles

Banyoles compta amb dos tipus de zona blava. La principal comprèn la plaça Perpinyà, el Passeig de la Indústria, la plaça dels Turers, els carrers Jacint Verdaguer, Servites i Josep Maria Bohigas, la plaça Miquel Boix, l'Avinguda Països Catalans i els carrers Muralla i Pia Almoina. Mentre que la zona blava perifèrica està formada per un tram del carrer Pere Alsius i de l'Avinguda Països Catalans i els carrers Coromina i Estricadors.



Pel que fa a l'horari, aquesta zona d'aparcament funciona de dilluns a dissabte de nou del matí a una del migdia i de cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre.