Cau una banda dedicada als robatoris de tabac i joies amb ramificacions a Girona

La Guàrdia Civil de Navarra ha desarticulat un grup criminal dedicat als robatoris amb força amb ramificacions a la província de Girona.

Se l'acusa de fins a onze robatoris i s'ha saldat amb sis detinguts i un investigat. A les comarques gironines s'han realitzat escorcolls i s'ha detingut almenys una persona de l'organització. Cinc dels arrestats han ingressat a presó.

Segons informa el portal CLM24horas, els integrants de la banda són d'origen romanès i compten amb antecedents a nivell internacional. Se'ls acusa d'onze delictes: de robatori amb força, un delicte de falsedat documental, un delicte d'apropiació indeguda i un altre delicte de pertinença a grup criminal.

Es calcula que el perjudici econòmic a les víctimes dels robatoris investigats rondaria els 800.000 euros. Els robatoris són sobretot de tabac i joies. A més del robatori, aquests delinqüents van realitzar nombrosos danys als establiments i se'ls acusa de danys valorats en 200.000 euros

L'operació "Dantxaria" es va posar en marxa després de tenir coneixement de diversos robatoris en establiments de Navarra que són frontera amb França.

Van començar el 2018 i els policies van poder comprovar que robaven tabac i joies per després vendre-ho al mercat negre.

L'organització violentava els locals sense fer saltar les alarmes i utilitzava mitjans per no ser enxampats com ara vehicles llançadora, vigilància, sistemes de comunicació que evitessin ser edtectats, entre altres. La policia va poder enxampar-los gràcies a les comunicacions telèfoniques i va poder comprovar que la banda estava ramificada: una seu la tenia a Madrid i l'altra a Romania.

Els implicats residents a Romania es desplaçaven a Espanya per dur a terme les accions delictives i abandonaven el país immediatament després.

Durant l'operació es van practicar tres escorcolls en domicilis de la província de Girona, Toledo, i Madrid , en els quals es va detenir sis persones, mentre que una setena està sent investigada.

A més, la policia van comissar un vehicle, mòbils, objectes robats, entre altres.