Corominas vincula la petició de fer «corrides» a les eleccions municipals

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, ahir, va vincular la petició de tornar a fer corrides de toros a la ciutat amb la proximitat de les eleccions municipals. «Em fa la impressió que això són moviments perquè s'acosten les eleccions i no perquè hi hagi ningú que tingui un interès especial en què siguem capaços de fer això», va dir l'alcalde.

També va exposar que han enviat la resposta negativa a la instància presentada per la Fundación Toro de Lidia i quatre entitats en la qual demanaven fer una corrida a la plaça de Toros.

Ahir, la Fundación Toro de Lidia es va reservar la resposta a la negativa i al fet de vincular la instància amb les eleccions municipals. Van apuntar que quan estiguin en disposició del document de resposta a la seva instància faran una rèplica, però no tenen el document.

Fonts de l'Ajuntament han apuntat que la resposta va ser tramesa ahir mateix i van reconèixer que potser encara no havia arribat al seu destí.

L'alcalde va raonar la negació amb el fet que, segons ell, a Olot no existeix una discussió sobre si s'han de tornar a fer curses de toros. Va recordar que el 2004 el ple va declarar la ciutat antitaurina i que el 2016 van fer un consulta sobre els correbous i va sortir que no. A partir d'aquestes fets i del criteri que les curses de toros no formen part d'un debat majoritari va exposar que «per això no volem entrar en disquisicions». Va recordar que la plaça és de propietat municipal.