Una fuita de gas a l'exterior d'un supermercat de Puigcerdà ha obligat a desallotjar l'establiment comercial.

Els Bombers s'han desplaçat fins a l'avinguda del Coronel Molera amb tres dotacions.

Quan hi han arribat s'ha fet sortir la gent que hi havia a dins del local. Els efectius han localitzat que l'explosímetre indicava que hi havia una petita fuita exterior i per aquest motiu, han tallat la canonada i han alertat la companyia. Que s'ha fet càrrec del succés.