Detenen el membre del CDR que no es va presentar a declarar a Puigcerdà

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir a Vilanova i la Geltrú Tomàs Sayes, l'integrant del CDR de Cerdanya i membre del secretariat nacional de l'ANC que va decidir no presentar-se a declarar als jutjats de Puigcerdà, que l'havia citat com a investigat per un delicte de manifestació il·legal en el marc d'una protesta contra el jutge Pablo Llarena.

L'ordre d'arrest va ser emesa pel jutjat el 17 de desembre passat, gairebé una setmana després que, per segona vegada, optés per desobeir el requeriment judicial, com ja havia fet el 28 de novembre en una primera citació.

Els efectius de la policia el van traslladar fins als jutjats de la capital del Garraf, on, segons va informar Alerta Solidària a través de les xarxes socials i van confirmar posteriorment des dels Mossos d'Esquadra, li van comunicar la seva imputació i després va quedar en llibertat.

L'origen de la citació es troba en una de les accions que es van organitzar a la comarca durant les vacances escolars de Setmana Santa sota el lema «Setmana per la dignitat a la Cerdanya». Concretament, la investigació està vinculada amb una caminada reivindicativa que es va dur a terme el 30 de març passat entre els municipis d'Alp i Das, quan, segons sembla, van aparèixer unes pintades en contra del jutge Llarena. Aquestes, tal com va dir Sayes al seu moment, no tindrien res a veure amb les que va fer el col·lectiu Arran davant el domicili que té el magistrat a Das ni tampoc s'emmarcarien en l'acte de protesta.

Davant d'aquesta situació i en protesta a la seva detenció, el CDR de la Cerdanya va convocar ahir un acte de caràcter improvitzat a les set de la tarda al davant de les portes dels jutjats de Puigcerdà.