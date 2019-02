L'Ajuntament de Cornellà de Terri va finalitzar a finals de gener els treballs de substitució del terra del parc infantil de la zona esportiva per un de cautxú per augmentar la seguretat dels petits amb un pressupost de 39.000 euros. Per altra banda, el consistori va instal·lar uns jocs fets de fusta reciclada a l'escola La Vall del Terri per 8.000 euros.