Josep M. Angelats serà el candidat del PP a Salt

Josep Maria Angelats serà el candidat del PP a l'alcaldia de Salt en les properes eleccions municipals del 26 de maig. El president provincial del PP, Enric Millo, ha assenyalat que "és una persona molt vinculada en el dia a dia del seu municipi, que representa un projecte en positiu amb el que estem convençuts que recuperarem la confiança dels veïns i les veïnes de Salt perquè el PP estigui on es mereix, representat a l'Ajuntament de la localitat". Durant aquest mandat, els populars no han tingut cap regidor al consistori saltenc.

Angelats, de 55 anys, és vicesecretari de Política Municipal del PPC de Girona i president de la Junta Local del PP de Salt des de l'any 2013. A més, té estudis de Dret i és funcionari de l'Administració de Justícia des del 1982.

Millo també ha explicat que Salvador Tordera repetirà com a cap de llista del PPC a Blanes, Jonathan Muela serà el candidat del partit a l'alcaldia de Santa Cristina d'Aro, i Jacobo García-Nieto serà alcaldable a La Bisbal d'Empordà.

Tordera té 59 anys, és gerent d'empreses comercials, i des del 2011 és portaveu del PPC a l'Ajuntament de Blanes i al Consell Comarcal de La Selva. D'altra banda, Muela té 26 anys, està cursant el Grau de Dret, i és secretari de l'Àrea de Joventut, Esports i Cultura del PPC de Girona; i per últim, García-Nieto té 63 anys, és advocat i està vinculat al Partit Popular des de fa més d'una dècada.

Millo assegura que "tots quatre són els millors candidats per representar les sigles del partit en aquests municipis; són persones molt preparades que assumeixen aquesta responsabilitat amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar per solucionar els problemes reals dels veïns i veïnes de les localitats per les que es presentaran en les properes eleccions".