L'alcalde de Llagostera diu al jutge que ha actuat d'acord amb els serveis jurídics

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Girona va acollir ahir la primera de les declaracions programades arran de la querella presentada per la companyia d'aigües Rec Madral fa unes setmanes referent a la gestió de l'aigua de la urbanització La Canyera. El protagonista de la sessió va ser l'alcalde de Llagostera, Fermí Santamaria, el qual va exposar el recorregut de la gestió de l'aigua del nucli llagosterenc des dels anys 80, període en què Rec Madral va agafar les regnes fins que el 2018 ho va fer FCC Aqualia, en un moment en què «hi havia una necessitat extrema de canviar la xarxa de subministrament», va dir el batlle, que va acudir als jutjats acompanyat del seu advocat, Carles Monguilod. L'alcalde assegura amb tranquil·litat que sempre ha actuat d'acord amb els serveis jurídics del consistori.

Segons Santamaria, ahir també era el torn del que va ser secretari municipal durant un temps, Norbert Bes, però per motius personals no va poder assistir-hi i se li ha assignat un altre dia. L'alcalde apunta que en les properes setmanes es preveu que també acudeixin als jutjats els membres de la Junta de Compensació, l'empresa constructora Aglomerats Girona i l'empresa gestora de l'aigua Aqualia. La querella interposada per Rec Madral se centra en la gestió de l'aigua de La Canyera. Com a recordatori, Rec Madral sosté que és concessionària de facto del subministrament de l'aigua del nucli des de maig de 1983, prestant el servei fins al 2018. La querella recull que, sense avisar, el 2017 es va impulsar la construcció d'una xarxa paral·lela d'abastament adjudicada a Aglomerats Girona, que va passar a gestionar FCC Aqualia. La denúncia també apunta que, a partir del setembre de 2018, es va destruir part de les canonades de Rec Madral, que es va sentir «en total marginació».



Declaració de Santamaria

El batlle va començar la seva declaració remuntant-se als inicis de la gestió de l'aigua de Rec Madral a La Canyera, rellevant l'empresa propietària dels pous, Camp Prats. «El 27 de juliol de 2012 es va dictar un decret que feia referència a les obres de la urbanització», l'adjudicació de les quals estava en mans de la Junta de Compensació, va ressaltar Santamaria, qui creu que el focus de la querella contra ell es fonamenta en aquest decret on «en cap moment es va fer constar que Rec Madral s'encarregaria del subministrament de la nova xarxa». «L'11 d'abril de 2018 es va posar en coneixement per part d'Aqualia a l'Ajuntament perquè l'autoritzés a subministrar aigua a la Junta», que és l'organisme que va recepcionar La Canyera. En unes setmanes, el consistori «va obrir un període d'al·legacions a Rec Madral en relació amb la sol·licitud d'Aqualia. Rec Madral en va tenir coneixement i va realitzar al·legacions, però no va impugnar tal autorització», tal com consta en l'acta de declaració de Santamaria. El mateix va subratllar «que hi havia una necessitat extrema d'executar les obres i realitzar un canvi de la xarxa de subministrament en baixa», a causa de problemes com ara les males condicions de les canonades i talls d'aigua. «L'antiga xarxa encara estava a allà però sense servei perquè comportava un perill perquè el fibrociment està retirat del mercat per ser cancerigen. El problema va ser que Rec Madral no va facilitar el mapa en el qual consta la xarxa de subministrament i van haver d'optar per una altra via», va dir el batlle.

Per la seva banda, Monguilod va ressaltar que «no hi ha cap conveni signat amb Rec Madral» i que «l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) l'any 2017 va ordenar a l'Ajuntament que procedís en el rescat de l'aigua».