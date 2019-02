L'Audiència de Girona no veu delicte d'odi amb uns tuits que comparaven l'independentisme amb els nazis

L'Audiència de Girona no veu delicte d'odi amb uns tuits que comparaven l'independentisme amb el nazisme i l'Alemanya del Tercer Reich. Els va piular una dona a finals del 2017, en resposta a un alemany establert a Girona que a través de la xarxa social deia sentir "vergonya i ràbia" d'un estat espanyol que protegia "els feixistes". La dona li va enviar fins a cinc tuits, dient-li que el més probable és que ell fos descendent "de nazis hitlerians" i arribant a comparar l'independentisme amb el Tercer Reich. "Han fet de Catalunya una Alemanya del 1933; els jueus som els catalans no independentistes", deia literalment. L'Audiència, però, creu que les piulades, tot i que poden semblar "repugnants, nauseabundes i immundes" no van més enllà "d'una crítica airada" i conclou que no s'emmarquen en cap dels supòsits dels delictes d'odi.