Nou acord per millorar diversos espais fluvials

L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consorci del Ter han signat un conveni de custòdia fluvial destinat a millorar i preservar la qualitat de diversos hàbitats fluvials de la conca del riu Ter. L'acord, oficialitzat per la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i el president del Consorci del Ter, Joaquim Roca, fa possible que les dues entitats treballin de manera coordinada i sumin coneixement i esforços per incrementar l'eficiència de les actuacions planificades en el marc de la recuperació dels espais fluvials.