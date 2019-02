La zona blava de Banyoles estrena una aplicació mòbil per poder aparcar

Les zones blaves de Banyoles estrenen iParkMe, una nova aplicació (app) per a dispositius mòbils que permet aparcar sense haver de passar pel parquímetre i mostrar el corresponent tiquet. La nova aplicació es pot descarregar gratuïtament tant per a aparells amb sistema operatiu Android com IOS. Altres municipis de les comarques gironines també compten amb aquest mètode, com ara Cassà de la Selva.

El regidor de Via Pública del consistori, Lluís Costabella, destaca que «amb la nova aplicació, fem que els usuaris estalviïn temps i diners», recordant que «la gestió de la zona blava correspon a l'empresa Giropark de l'entitat Mifas». Segons informa el consistori, a través de l'app es pot ampliar el temps d'aparcament i l'usuari rebrà una alarma si el període d'estacionament està a punt de finalitzar. En cas de denúncia, a través de l'app també es pot fer la corresponent anul·lació.