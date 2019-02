Cafeteria Boh, el valor afegit del producte de proximitat

D'una expressió italiana que expressa dubte o incertesa en va néixer una cafeteria i pastisseria gurmet amb una àmplia proposta gastronòmica. Es tracta de la Cafeteria Boh, situada a Bellver de Cerdanya, que, lluny de causar indiferència, atrau els visitants com la mel a les abelles gràcies a una carta elaborada amb producte local i ecològic. I més enllà d'una cafeteria, s'hi pot anar a fer dinars i sopars, abraçant totes les propostes gastronòmiques. Amb només cinc anys de vida, i nascuda al bell mig de la crisi, la cafeteria Boh s'ha convertit en una referència d'alimentació saludable per la seva aposta per la carn ecològica d'alta qualitat i amb un valor afegit molt valorat: la proximitat. Nascuda amb l'objectiu d'oferir productes gurmet i un cafè de bona qualitat, és molt coneguda per la seva àmplia varietat de carns i de productes casolans.