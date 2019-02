Cal Jet, aliments de muntanya cuits amb l´escalfor de la brasa

Cal Jet és un restaurant especialitzat en cuina tradicional cerdana «posada al dia», tal com descriu en David, el xef del restaurant. A la seva carta no hi falta mai el trinxat, els estofats amb nap de Talltendre, o la pera de Puigcerdà. Tot i així, la seva elaboració va variant per tal d'oferir receptes innovadores. «Ara al trinxat, més enllà de la col d'hivern i de la patata, hi posem morro de porc i rovell d'ou curat amb soja», explica el cuiner. L'establiment també ofereix truita de riu o taules de formatges i d'embotits de la Cerdanya. «A part de posar-hi llonganissa i fuet també hi posem embotits més especials, com el pa de fetge», una preparació tradicional de la Cerdanya. «És una barreja de fetge de porc amb greix, papada, sal, pebre i ou i es fa un pastís i es forneja», apunta. Amb només 3 anys de vida, aquest establiment de Gers té clar que un dels seus objectius és poder oferir producte local sempre que sigui possible, i mantenir viva la cuina de muntanya tan típica de la comarca. Més enllà de la cuina tradicional, un altre dels seus punts forts és la carn de caça major, (cérvol, guatlla, llebre, etc.), que cou mitjançant la tècnica de cocció a la brasa i que atrau molt al perfil de client que li agrada aquest tipus de carn.«Té molt d'interès, tot i que és una carn especial que t'ha d'agradar», conclou el cuiner.