El Cantellatge, un punt de trobada de productes artesans de la Cerdanya

Formatges, vins, dolços, embotits, oli d'oliva, patés o confitures: tot plegat produit a la Cerdanya i de forma artesanal. Aquest és l'objectiu amb el qual la botiga El Cantellatge va obrir les seves portes fa dos anys a Puigcerdà. «El nostre lema és el d'oferir productes artesans que no portin additius ni conservants», explica l'Àngels, propietària del petit establiment. Els seus productes provenen del Pirineu i de la Cerdanya així com també de les comarques properes com el Berguedà, el Ripollès, l'Alt Urgell o la Cerdanya francesa. Amb l'obertura d'aquesta botiga, l'Àngels admet que han fet «una mica de treball de recerca», ja que han anat incorporant tots els productes de proximitat i d'artesania que han anat trobant. «Jo diria que els tenim gairebé tots», assegura. Embotits exclusius, dolços, begudes artesanes o formatges, i també vi de Llívia, l'única botiga que en ven fora del municipi. Tot plegat d'origen cerdà i de productors que solen treballar a molt petita escala. Un dels objectius principals de l'obertura d'aquest establiment és atraure clientela cerdana. Aquest és un repte que «costa molt d'assolir perquè la gent no està conscienciada», comenta. «En una carnisseria pots comprar tota la carn, però no serà d'aquí i segurament tindrà el mateix preu, serà igual de bo o més, i així potencies el comerç local», conclou.