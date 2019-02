Cuina de muntanya arrelada a la tradició

La gastronomia de la Cerdanya està marcada per la seva naturalesa muntanyenca: és comarca de ramaderia i d'agricultura, però també de dolços i bolets gràcies als seus boscos i muntanyes. D'aquesta riquesa se n'extreuen els plats més tradicionals, com són el trinxat o el tiró amb naps de Talltendre, que s'elaboren amb hortalisses i verdures fresques. En aquest sentit, bona part dels productes elaborats a partir d'aquests aliments han obtingut la Denominació d'Origen de la comarca.

La comarca compta amb diverses fires que s'organitzen a diverses poblacions i que són una manera de reivindicar els productes de la terra i acostar-los a la gent. De fet, la tradició ramadera ha quedat plasmada a Llívia, amb la Festa de la Transhumància que s'organitza al mes de juny i que consisteix a fer una pujada del bestiar a peu fins a les Bulloses. També trobem altres fires gastronòmiques, com la Fira de Sant Llorenç, que se celebra a l'agost a Bellver de Cerdanya amb productes alimentaris i artesanals; la Fira del Bolet de Setcases, la Mostra Gastronòmica de Naps de Gers i la Festa del Trinxat de Puigcerdà.



Impuls pel producte local



El consum d'aliments produïts íntegrament a pocs quilòmetres de casa és un hàbit poc comú per als cerdans, una pràctica que ha desaparegut també a molts racons del territori. Els mercats són potser un dels pocs refugis on els productors estan en contacte directe amb els clients, amb pocs o directament cap intermediari pel mig. Per tal de pal·liar aquest perjudici i impulsar els productes cerdans, va néixer l'Associació agroalimentària de la Cerdanya, una entitat transversal que actualment compta amb una seixantena de socis. Aquesta fa de paraigües de tots els sectors, tant per als productors, elaboradors i comerciants com també per als seus restauradors i hotelers.

L'associació Cuina Pirinenca és un dels seus associats, engloba 9 restaurants i fa 15 anys que es va crear per promocionar de forma conjunta el territori així com els seus productes i la cuina cerdana. Els establiments que en formen part són: El Tiró (Alp), la Fonda de Cal Fuxet (Arànser), Ca la Núria (Bellver), Cal Jet (Ger), Cerdanya EcoResort (Prullans), l'Hotel Park (Puigcerdà), Cal Torru (Bolvir), El Rebost de Ger (Ger) i l'Hotel del Prado (Puigcerdà).

«Tot i que la comarca no és massa grossa, abans d'ajuntar-nos no ens coneixíem uns als altres, i ara en canvi treballem per estar al costat dels productors», explica Montse Dolset, gerent de l'Hotel del Prado, una empresa familiar membre. L'entitat assisteix a diverses fires gastronòmiques, d'entre les quals destaquen la Festa del Trinxat de Puigcerdà, que enguany celebrarà la seva XXIII edició i que tindrà lloc el proper 24 de febrer.

D'entre els objectius del col·lectiu hi ha conèixer i recuperar ingredients propis de la cuina cerdana que actualment s'han deixat de cultivar i utilitzar. En són exemple el nap de Talltendre, que tot i ser una verdura molt arrelada a aquest territori està en perill de desaparició. «Un dels plats que actualment no es fa gaire és la sopa de farigola», explica Dolset. És per això que també s'està treballant per fomentar l'ús de les plantes de muntanya com la verdolaga, l'amarant o la xicoia.