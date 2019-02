Una experiència per gaudir de l´entorn i de la gastronomia

Cal Calsot és una petit allotjament rural que té una particularitat molt valorada: el respecte pel medi ambient i pels productes ecològics i de proximitat. Situat a Montellà del Cadí, municipi ubicat a la falda de la serra, va néixer fa 6 anys amb l'objectiu d'oferir una experiència completa als seus hostes que va més enllà de l'allotjament. La gastronomia hi és ben present amb esmorzars, sopars i pícnics elaborats amb productes frescos i de temporada. Les seves 5 habitacions ofereixen un ambient de tranquil·litat que també convida a l'hospitalitat, ja que tots els hostes sopen a la mateixa hora i a la mateixa taula.

«Som un allotjament petit on creiem que el que no tindria sentit seria no compartir una única taula. El fet de fer-ho acaba resultant una experiència positiva per als nostres hostes», expliquen el Marc i la Lídia, copropietaris de Cal Calsot. Oferir un producte ecològic i de la terra és una de les seves principals preocupacions. «Apostem molt pels productors de la Cerdanya, tot el que són làctics, embotits o melmelades són d'aquí i la carn de vedella, de l'explotació ecològica de la mateixa finca de Cal Calsot», expliquen. També ofereixen cerveses artesanes, vins ecològics de diverses denominacions d'origen i, amb una filosofia clara d'apostar per la cuina de temporada i de proximitat, compten amb productors locals d'altres municipis com Bor, Mosoll, Bellver, Saga o Llívia. D'altra banda, l'establiment també ofereix propostes per a intoleràncies o dietes vegetarianes.

Una gran part dels hostes que s'allotgen a Cal Calsot tenen molt d'interès en les diferents rutes i esports d'hivern que ofereix l'entorn del Parc Natural Cadí-Moixeró: senderisme, cicloturisme, esquí de fons o raquetes de neu, entre molts altres. «Volem que la gent que vingui aquí es relaxi no només per les vistes privilegiades que ofereix l'entorn, sinó que també ho puguin fer dins de casa», apunten.

Aposta per la sostenibilitat

La gastronomia que ofereix Cal Calsot està compromesa amb el producte local i proper, però aquesta filosofia s'estén en tots els àmbits de la casa. «Intentem ser el més respectuosos amb el medi ambient, i volem fomentar cada vegada més el residu 0: com menys plàstic utilitzem millor», subratllen. Això s'aplica tant a l'hora de fer els pícnics com amb el dia a dia de l'establiment: Mantes, llits, plats, ganivets... Tot és fet a Catalunya, una manera de reduir la petjada humana i d'apostar pel producte del territori. «Volem anar més enllà de la proposta gastronòmica i estendre aquesta filosofia a tota la casa», afegeix la Lídia. I per arrodonir la lliçó, proposa un descompte per a aquells que arribin a peu, en bici o amb transport públic. Una manera de veure el món que els clients busquen i que en entrar a Cal Calsot troben: quan venen, molts diuen «això és el que buscava!», rebla.