El 2018 tanca amb un mínim històric d´aigua del Ter desviada a Barcelona

L'aigua del Ter derivada cap a Barcelona ha assolit el seu mínim històric durant el 2018. Segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), es van aportar 135,2 hm3 que es van transvasar fins a la potabilitzadora del Ter (Cardedeu). Una xifra, que tal com assegura l'ACA, està molt allunyada dels 213 hm3 de 2005 i dels 203 de l'any 2007. Si s'analitza el gràfic que aporta dades des del 2003 fins al 2018 es pot veure que els anys de menys aportació han estat el 2010 amb 140,9 hm3 i l'any passat, amb 135,2 hm3. Tot i això, cal dir que entre el 2016 i 2017 també s'ha transvasat menys aigua: 142 hm3 i 142, respectivament.

L'ACA justifica aquest descens d'aigua aportada pel riu Ter a un major aprofitament del Llobregat, les pluges de l'any passat -que van ser molt generoses a les capçaleres del riu- i gràcies a la generació d'aigua de les dessalinitzadores.

Complir els acords



Aquesta reducció és un dels objectius que s'havien d'arribar segons els acords presos amb la Taula del Ter. Aquest organisme va començar a funcionar l'octubre de l'any passat i l'objectiu d'aquest pacte és garantir el retorn del cabal del riu dins d'un projecte. El pacte segellat el 2017 incloïa un compromís: passar de derivar 166 hectòmetres cúbics a 90 en un termini de deu anys. I per fer-ho possible en va sorgir la Taula del Ter, un organisme format per Generalitat, ajuntaments, entitats i regants que havia de vetllar pel compliment dels acords.

Així, gràcies a les pluges a les capçaleres dels rius i complint els acords que suposen l'ús de les diferents fonts d'abastament disponibles, el desequilibri entre els volums embassats al Llobregat i al Ter van portar durant la primera meitat de 2018 a la intensificació dels cabals captats del Llobregat. Igualment, l'entrada en prealerta durant el primer trimestre de l'any va portar a la intensificació de la producció d'aigua dessalinitzada, disminuint així la portada d'aigua provinent del Ter.

Per tot això, l'ACA assegura que s'ha treballat per assolir diversos compromisos acordats mitjançant la Taula del Ter per mantenir els cabals acordats en situació tant de normalitat hidrològica com de prealerta de sequera.

Ampliar la dessaladora



Entre les mesures més destacades, s'han implantat unes noves directius d'explotació de les diverses fonts d'aigua en l'ambit del sistema Ter Llobregat i això implica la nova combinació en l'ús de les diferents fonts d'abastament disponibles. I a més, segons va anunciar l'ens governamental també s'ha dut a terme un primer avantprojecte per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera. I també s'ha finalitzat la redacció de l'avantprojecte per rehabilitar la potabilitzadora del Ter. I al mateix temps, a més, s'ha conclòs l'estudi per ampliar la potabilitzadora d'Abrera i a la potabilitzadora de Sant Joan Despí s'estan duent a terme les obres de separació de les dues línies de tractament.

En les darreres setmanes també s'ha signat un acord entre l'ACA i la Junta Central d'Usuaris del Baix Ter per millorar la gestió i l'estat de l'aqüífer del Baix Ter.