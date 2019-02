Junts per Llagostera presenta Pilar Aliu com a candidata a les eleccions

El partit de Junts per Llagostera va convocar un acte ahir al vespre al Local Social de La Caixa del municipi per anunciar la seva candidatura per a les properes eleccoins municipals, encapçalada per l'actual regidora de Serveis, Salut i Igualtat Pilar Aliu, acompanyada d'una llista integrada per 12 dones i 10 homes. El batlle llagosterenc, Fermí Santamaria, que va anunciar l'abril passat que no es tornaria a presentar com a alcaldable, tanca la llista d'Aliu juntament amb el diputat al Congrés dels Diputats, Sergi Miquel. Amb un format distès i proper, la cap de llista va explicar que «es tracta d'una llista que combina joventut i experiència i que es presenta amb la voluntat de treballar pels llagosterencs posant la política municipal com a màxima prioritat». A més de Pilar Aliu, en l'acte també va intervenir el cap del comitè local del PDeCat, Marc Peyrecave, i Fermí Santamaria, ambdós membres de la candidatura.