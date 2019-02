L'ingredient base de la terra, el nap de Talltendre

El nap de Talltendre és un ingredient bàsic a la gastronomia cerdana i un ingredient imprescindible per elaborar el tiró amb naps, un dels plats més representatius de la seva cuina. Es tracta d' un nap marronós que destaca pel seu gust particular. Actualment, però, hi ha més demanda que oferta, amb poques hectàrees de superfície dedicada a la seva plantació. Ger és un dels municipis que dediquen una mostra a aquest ingredient, utilitzat d'acompanyament de peus de porc, bacallà o tiró.