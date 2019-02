Més de 25 anys de cultiu de la patata ecològica

Una de les maneres de garantir el respecte per l'entorn i cuidar la salut de la terra és l'agricultura ecològica. Així ho consideren la Teresa i en Pau, els productors que encapçalen el projecte de la Patata Ecològica a Fontanals de Cerdanya. La seva és la continuació d'una llarga tradició agricultora i ramadera d'avantpassats que van treballar unes terres que des del 1990 tenen una certificació ecològica.

A les terres del Mas Montagut s'hi cultiven patates de diverses categories (Kennebec, Monalisa i pontiac) i també ferratge i cereals per tal de dur a terme la rotació de la terra. A més, també s'hi fa cria de vaques de raça bruna. Venen tant a l'engròs com als clients, que són en la seva gran part locals i de la comarca, que recorren cada setmana fent un repartiment dels seus productes. I és que un dels seus propòsits és oferir productes el màxim de treballats possible.

«Treballem per oferir el producte d'aquí», explica la Teresa, «tot i que cada vegada hi ha més interès per la filosofia ecològica, en general penso que falta informació sobre la venda de proximitat», apunta.