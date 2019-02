Posen en marxa una nova entitat per abordar la salut mental a la universitat

S'ha posat en marxa una nova entitat de salut mental amb seu a Girona, la Foixarda, per vetllar pels drets dels estudiants amb discapacitat psicosocial a la universitat. L'entitat, que es va fundar al mes de juny, està liderada pel lingüista i activista en salut mental amb discapacitat psicosocial Hugo Rovira de Saralegui i treballa en la mateixa línia d'altres entitats i institucions com el Departament de Salut o la Xarxa de Salut Mental i Addicions de les Comarques Gironines per abordar l'atenció a la salut mental des d'una visió comunitària, potenciant l'apoderament de les persones amb problemes de salut mental.

Rovira de Saralegui assenyala que des de l'entitat es vol col·laborar amb les universitats públiques catalanes i altres entitats de salut mental en primera persona per crear una xarxa universitària catalana de grups d'ajuda mútua i promocionar, juntament amb l'accés a la universitat de les persones amb discapacitat psicosocial, la seva inclusió laboral com estudiants o titulats universitaris en el mercat laboral ordinari.

«Fins llavors informen a través de les xarxes socials aquests estudiants, molts dels quals pateixen autoestigma i, per tant, no demanen ajut, sobre els drets que tenen o els recursos que els centres universitaris ja ofereixen a través d'unitats d'atenció específica perquè puguin participar plenament en la vida universitària, ja que solen desconèixer els seus drets o els recursos dels quals disposen», indica el responsable de la Foixarda.

A més, volen promoure també a les universitats la visibilització de testimonis d'exestudiants amb discapacitat psicosocial que han passat per la seva mateixa experiència, així com xerrades de sensibilització sobre la salut mental perquè els professors i els companys en prenguin consciència i puguin ajudar-los acadèmicament.